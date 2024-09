Projeto da Light deve oferecer cashback para até 10 mil consumidores

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 24, a execução do projeto proposto pela Light que prevê incentivos como cashback para até 10 mil clientes, visando reduzir perdas e inadimplência.

O público-alvo são os consumidores do grupo B, ou seja, unidades consumidoras de baixa tensão na área de concessão da Light. O projeto terá duração de 36 meses e investimento de R$ 18 milhões, com uma contrapartida da empresa de até R$ 6 milhões.

Como será o faturamento diferenciado?

Os consumidores participantes serão previamente informados pela Light sobre as regras de faturamento diferenciado. O modelo de fatura de energia elétrica adotado deverá conter todas as informações relacionadas ao pagamento.

Segundo a proposta, o cashback terá “diferentes metodologias de acúmulo e benefícios definidos conforme a pesquisa exploratória e a clusterização das comunidades”. A Aneel afirma que o mecanismo não interfere no faturamento das unidades consumidoras.

Consumidores regulares e irregulares

O projeto ainda define uma divisão entre os consumidores do chamado "Sandbox Tarifário". Haverá dois grupos:

Consumidores regulares: Aqueles que seguem as normas de consumo e pagamento;

Consumidores irregulares: Identificados com práticas irregulares nos últimos 24 meses, mas regularizados recentemente.

Para os consumidores regulares, será aplicado o sistema de faturamento fixo, que garante previsibilidade no preço tanto para a empresa quanto para os clientes, monitorando o impacto do cashback na inadimplência.

Já para os consumidores irregulares, o mesmo sistema de faturamento será aplicado, mas com um foco maior em redução de reincidência de práticas irregulares e monitoramento da adimplência. Haverá ainda um programa de valorização do cliente e atendimento personalizado.

Fases do projeto

O projeto será executado em quatro fases:

Preparação e Planejamento (6 meses) : Coleta de dados e identificação de padrões de consumo e capacidade de pagamento;

: Coleta de dados e identificação de padrões de consumo e capacidade de pagamento; Implementação do Experimento (16 meses) : Aplicação do sistema de faturamento fixo e monitoramento contínuo do consumo;

: Aplicação do sistema de faturamento fixo e monitoramento contínuo do consumo; Análise de Resultados e Ajustes (8 meses) : Ajustes nas estratégias com base nos resultados obtidos;

: Ajustes nas estratégias com base nos resultados obtidos; Relatório Final e Propostas de Regulamentação (6 meses): Compilação dos resultados e sugestões de aprimoramento regulatório.

Ao fim do projeto, se espera uma redução significativa na inadimplência e nas perdas com consumidores de baixa tensão, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade. A Light espera resultados que possam servir de base para futuras regulamentações sobre incentivos tarifários.