Light paga cupom de dívida por engano - e pede dinheiro de volta

A Light fritou a cuca de gestores de crédito nesta quinta-feira pós-carnaval. Em recuperação judicial, ou seja, desobrigada de pagar vencimentos ou qualquer serviço de dívida, a companhia pagou o cupom de uma emissão de R$ 600 milhões, realizada em setembro de 2020. A emissão oferece remuneração de IPCA + 5,08%. O pagamento foi de R$ 36 milhões.

De início os gestores tentaram entender se houve algo errado. A dúvida se dissipou rapidamente assim que o mercado soube que a empresa tentava cancelar o pagamento e reaver os recursos.

Uma vez confirmado o erro, as perguntas que ficam entre os investidores são: como pode ser tão fácil assim sacar recursos de uma companhia em recuperação judicial? Deveriam os papéis ter algum tipo de trava para evitar problemas? Como o administrador judicial pode responder por isso e que tipo de consequências isso pode ter dentro da recuperação judicial? Afinal, detentores de outros papéis continuam, como é de praxe em processos assim, aguardando por um plano da companhia para seus créditos.

A Light tem uma dívida total de R$ 11 bilhões. A maior parte -- o motivo principal da RJ -- está na distribuidora de energia, que tem uma dívida de R$ 10 bilhões. Até o fim deste ano, a distribuidora teria uma saída de caixa de R$ 6 bilhões em pagamentos de dívidas financeiras.

Mais do que a reestruturação financeira em si, o ponto complexo dessa conta está nas perdas que a empresa tem nas chamadas "áreas com restrição operacional". Hoje, a companhia não recebe por mais da metade da energia distribuída no mercado de baixa tensão (e só 40% disso é coberto por tarifa).

A companhia enfrenta um ambiente complexo de negociação com os credores. A principal discussão, hoje, envolve o preço de conversão da dívida em ações, como mostrou o INSIGHT.

Em julho do ano passado, diante do plano de recuperação judicial rechaçado pelos credores, a Light ofereceu em dezembro uma proposta de conversão de 40% dos débitos de cada credor em ações. Para quem aderisse, o restante seria pago num prazo de oito anos e com remuneração equivalente à variação do IPCA mais 4% ao ano. A proposta veio em paralelo à intenção de Nelson Tanure - principal acionista da companhia elétrica - de injetar R$ 1 bilhão na companhia.

De lá para cá, poucos avanços. De acordo com fontes próximas aos debenturistas e aos bondholders, ainda não há novas propostas na mesa.

A reportagem procurou a Light, mas, até o momento, não teve retorno.