Fintech fundada por brasileiros é vendida por US$ 5,1 bilhões

A Capital One Financial anunciou que firmou acordo para comprar a Brex, fintech especializada em gestão de despesas corporativas e contabilidade, por US$ 5,15 bilhões (R$ 27,45 bilhões). Fundada em 2017 nos Estados Unidos pelos brasileiros Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, a empresa será comprada em uma operação estruturada em 50% em dinheiro e 50% em ações, segundo comunicado divulgado hoje pela instituição sediada em McLean, Virgínia.

Brasileiros bilionários com a ascensão da Brex

Focada no mercado de cartões de crédito corporativos, a Brex tornou-se uma das startups de maior destaque no Vale do Silício. As rodadas de captação de investidores levaram Franceschi e Dubugras a integrar a lista global de jovens bilionários.

A dupla ganhou projeção ao figurar no ranking da Forbes de bilionários com menos de 30 anos. Em 2023, a fortuna de Dubugras era estimada em US$ 1,5 bilhão.

Início da parceria

Franceschi e Dubugras conheceram-se em 2012 por meio de uma troca de mensagens no Twitter. Aos 16 anos, criaram a startup Pagar.me, que permitia pagamentos on-line e foi vendida cerca de três anos depois para a Stone. Em seguida, já nos EUA, fundaram a Brex. Hoje, Dubugras tem 29 anos, e Franceschi, 28.

Segundo a Forbes, ambos iniciaram a graduação em ciência da computação na Universidade de Stanford, na Califórnia, mas abandonaram o curso para se dedicarem à criação da Brex em 2017.

Dois anos depois, a empresa lançou um produto de contas bancárias corporativas que virou sucesso, garantindo mais de US$ 1 bilhão em capital de risco de investidores como Tiger Global Management, Peter Thiel e Max Levchin, fundador da Affirm.

A maior aquisição da Capital One

A compra da Brex será a maior transação da Capital One desde a aquisição da Discover Financial Services, estimada em US$ 35 bilhões no ano passado, que formou o maior credor de cartões de crédito dos Estados Unidos. As ações da Capital One recuaram 2,9% no pós-mercado desta quinta.