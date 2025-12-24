Programa de SP devolveu 5,4 mil celulares roubados a vítimas em 6 meses

Entre junho e novembro de 2025, o programa SP Mobile recuperou 15,9 mil celulares roubados ou furtados no estado de São Paulo. Do total, 5,4 mil aparelhos já foram devolvidos às vítimas.

Os números indicam avanço no enfrentamento ao mercado ilegal de celulares e na restituição de bens à população. A iniciativa é baseada no cruzamento de dados técnicos dos aparelhos com informações das operadoras de telefonia.

Como funciona o SP Mobile

O sistema utiliza o número de identificação do aparelho (IMEI), informado no boletim de ocorrência, e cruza esses dados com as bases das operadoras. Quando um celular registrado como roubado ou furtado volta a ser ativado, o SP Mobile identifica o novo usuário.

Nesse caso, o programa envia uma notificação diretamente ao aparelho. A mensagem informa que o celular consta como roubado ou furtado e orienta sobre os procedimentos para regularização da situação.

Quem recebe o aviso tem três dias úteis para comparecer a uma delegacia, explicar como adquiriu o aparelho e entregá-lo. Se o prazo não for cumprido, a Polícia Civil pode realizar busca e apreensão, e o responsável pode responder por crime de receptação.

Programa cresceu mês a mês

Os resultados do programa mostram crescimento consistente ao longo dos meses.

Mês a mês, os resultados dos celulares recuperados foram:

Junho: 1,3 mil celulares;

Julho: 3 mil;

Agosto: 1,5 mil;

Setembro: 3,4 mil;

Outubro: 2,3 mil;

Novembro: 4,2 mil.

No mesmo intervalo, o número de celulares devolvidos às vítimas também apresentou avanço significativo com 5.416 aparelhos restituídos:

Junho: 857;

Julho: 1.058;

Agosto: 794;

Setembro: 1.344;

Outubro: 645;

Novembro: 718;

No período, foram enviadas 3,9 mil notificações aos usuários de aparelhos irregulares.

Redução de crimes

De janeiro a outubro de 2025, foram registradas 215,5 mil ocorrências de roubo e furto de celulares no estado, uma redução de 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para o coordenador do programa, delegado Rodolfo Latif Sebba, a queda está diretamente ligada à ação do SP Mobile.

"A resposta rápida do sistema, aliada à responsabilização dos receptadores e à conscientização da população, tem fortalecido a confiança nas instituições de segurança e consolidado o sistema como uma política pública eficaz no enfrentamento ao crime organizado", avalia.

Ele reforça a necessidade de que a vítima do roubo ou furto faça um boletim de ocorrência, para que seja possível localizar o aparelho e enviar a notificação para devolução.