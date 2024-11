Procon-SP reforça ações de atendimento para a Black Friday

Com a chegada de mais uma edição da Black Friday, o Procon-SP intensifica as ações de atendimento aos consumidores e a fiscalização de preços neste mês de novembro. Para reforçar a orientação, o órgão instalou postos de atendimento em bairros da capital e no interior do estado, além de monitorar desde outubro o preço de 60 produtos em mais de dez lojas online.

A ideia é verificar se os valores não estão sendo inflacionados para, depois, aplicar descontos aparentes durante a Black Friday.

Postos de atendimento em São Paulo e interior

Os postos de atendimento foram montados nas estações Tatuapé (CPTM), Sacomã (Metrô) e Jabaquara (EMTU), funcionando todas as sextas-feiras de novembro, das 9h às 16h. A exceção é o dia 15, feriado da Proclamação da República, quando o serviço será antecipado para a véspera, quinta-feira, 14 de novembro.

Para os consumidores do interior e litoral, o Procon Móvel também estará disponível, com o atendimento ocorrendo às sextas-feiras, das 9h às 16h. Em Santos, no bairro do Gonzaga, o serviço também será antecipado para quinta-feira, 14, devido ao feriado.

Dicas e cuidados contra fraudes

Durante todo o mês, o Procon-SP publicará recomendações em suas redes sociais, orientando os consumidores a identificar possíveis fraudes e sites suspeitos. Dentre as orientações, o órgão incentiva a atenção com anúncios que parecem vantajosos, mas que escondem práticas de preços maquiados e outras estratégias abusivas.

Empresas notificadas e orientadas para evitar reincidência

O Procon-SP enviou comunicados a empresas com muitas reclamações registradas no órgão e a entidades representativas dos fornecedores. O objetivo é reforçar a conduta ética que essas empresas devem adotar durante o período, para evitar a repetição das queixas mais comuns da Black Friday do ano anterior.