As empresas brasileiras estão se adaptando a um novo perfil de consumidor, mais preocupado com questões ambientais, preços e segurança de dados. Para transformar essas demandas em vendas durante a Black Friday 2024, é importante implementar um plano estratégico que aborde desde ofertas sustentáveis até a criação de uma experiência de compra mais personalizada.

As projeções indicam que a data continuará a crescer no Brasil. De acordo com a Abcomm, as vendas no comércio eletrônico deve chegar a R$ 11,6 bilhões, aumento de 10,2% em comparação ao ano anterior.

A partir de um estudo da consultoria PwC, que investigou as preferências de 20 mil consumidores, elaboramos seis passos para conquistar a confiança dos clientes e maximizar as oportunidades de vendas na Black Friday. Confira:

1. Otimize o uso das redes sociais

As redes sociais têm um papel importante na descoberta de marcas: 78% dos brasileiros utilizam essas plataformas para conhecer novas empresas, e 49% já realizam compras diretamente por esses canais.

No entanto, 85% dos consumidores expressam preocupações com a segurança dos dados nas redes. Para equilibrar engajamento e confiança, é importante que as marcas usem conteúdos autênticos e estejam atentas às políticas de privacidade, garantindo uma experiência de compra segura e direcionada.

2. Atenda a demanda por produtos sustentáveis

Hoje, 94% dos consumidores brasileiros sentem os efeitos das mudanças climáticas, e 47% deles já buscam produtos mais sustentáveis.

Nesse contexto, o desafio das empresas é criar um equilíbrio entre custo e impacto ambiental, mantendo a acessibilidade sem perder o compromisso sustentável.

Estratégias como cadeias de produção com menos desperdício e o uso de materiais recicláveis podem atrair esses consumidores, cada vez mais dispostos a investir até 9,7% a mais em itens que respeitem o meio ambiente.

3. Gerencie preços com transparência

A inflação é a principal preocupação dos consumidores para os próximos meses, e 43% deles consideram trocar suas marcas preferidas por alternativas mais acessíveis.

Durante a Black Friday, uma estratégia eficaz é apresentar produtos de custo-benefício competitivo. As lojas físicas, ainda preferidas para compras e pesquisa, também podem oferecer promoções exclusivas para atrair consumidores em busca de boas ofertas.

4. Priorize a proteção de dados

A segurança de dados é um fator essencial para 90% dos consumidores brasileiros, e 86% exigem garantias de que suas informações pessoais estejam protegidas.

Apenas 59% dos consumidores afirmam entender como seus dados são armazenados e utilizados, o que sinaliza a necessidade de maior transparência por parte das empresas. Fornecer informações claras sobre políticas de privacidade pode aumentar a confiança e, consequentemente, as vendas, principalmente em plataformas digitais.

5. Incentive escolhas saudáveis e sustentáveis

Com 56% dos brasileiros planejando aumentar o consumo de frutas e vegetais, o varejo de alimentos pode ampliar o portfólio para incluir mais opções de proteínas e alimentos sustentáveis.

Este foco não só atende à saúde, mas também à sustentabilidade, uma vez que a redução de carne vermelha, planejada por 20% dos brasileiros, contribui para a redução das emissões. A comunicação clara e estratégica sobre a origem e os benefícios dos produtos também é crucial para transformar a intenção em vendas.

6. Use IA com parcimônia e transparência

Embora os consumidores estejam abertos ao uso de IA em tarefas simples, como recomendações de produtos, muitos ainda desconfiam de seu uso para serviços mais pessoais.

Para manter um alto nível de confiança, as empresas devem adotar uma abordagem de IA assistida por humanos, garantindo que decisões importantes ainda sejam orientadas por pessoas. Esse cuidado pode proporcionar uma experiência mais personalizada e aumentar a confiabilidade nas soluções tecnológicas oferecidas.