Após crescimento de 60% em 2023, Amazon aposta em Ivete Sangalo para turbinar Black Friday de 2024

A Amazon Brasil anunciou nesta segunda-feira, 28, a cantora Ivete Sangalo como a estrela da sua campanha para a Black Friday, uma das datas mais esperadas do ano para o comércio de varejo.

Com a parceria, a companhia planeja realizar a maior Black Friday de sua história, oferecendo descontos em milhares de produtos, distribuídos em mais de 50 categorias, entre os dias 4 e 29 de novembro. A ação contará com uma estratégia integrada de divulgação, abrangendo TV, mídias digitais, redes sociais e out of home (mídia externa), com o objetivo de aumentar o engajamento e expandir o alcance da marca.

Essa é a primeira vez que a Amazon escolhe uma personalidade brasileira como protagonista de sua campanha de Black Friday. Em entrevista à EXAME, Lillian Dakessian, líder de marca e comunicação da Amazon Brasil, explica a motivação para a escolha da 'Rainha do Axé'.

"Ivete é uma artista amada pelo grande público e por sua energia contagiante. Ninguém melhor do que a ela para trazer o brilho e a alegria de nosso país para a Black Friday da Amazon, que contará inclusive com uma versão adaptada de ‘Tempo de Alegria’, um dos sucessos da artista, como trilha sonora. Estamos sempre buscando surpreender nossos clientes e nesta Black Friday não será diferente".

A executiva também ressalta que a participação de Ivete na campanha tem o propósito de aproximar a Amazon dos consumidores brasileiros. "Como cantora muito popular e admirada no país, Ivete traz alegria, simpatia e brasilidade para a Amazon, criando uma conexão emocional com os consumidores e ampliando a visibilidade de marca por todo Brasil".

Além de Ivete Sangalo, a campanha incluirá um time de criadores de conteúdo para promover o evento. A Amazon também firmará parcerias com canais como PodDelas, De Frente com a Blogueirinha e o influenciador Lucas Rangel.

"Selecionamos criadores de conteúdo que têm uma grande conexão e engajamento com o público e que conseguem atingir perfis variados de consumidores, além de terem alta afinidade com a marca. Teremos ações específicas com cada um deles para conectar de forma autêntica com suas audiências e ressaltar todos os benefícios de comprar na Black da Amazon, como variedade de ofertas, cupons e facilidade nas formas de pagamento. Essa abordagem é muito eficaz porque conseguimos passar a mensagem da marca por meio de alguém que os seguidores admiram e confiam", diz.

Expectativas para 2024

Em 2023, a Amazon registrou sua maior Black Friday da história no Brasil, alcançando um crescimento de 60% em relação ao evento de 2022, segundo levantamento fornecido à EXAME.

Esse aumento expressivo ocorreu em diversas categorias, como eletrônicos, notebooks, eletrodomésticos, dispositivos Amazon, itens de beleza e cuidados pessoais, além de brinquedos, utensílios de cozinha e livros, refletindo as preferências dos consumidores brasileiros. A data já se consolidou como uma das favoritas no país.

De acordo com o relatório, clientes ao redor do mundo adquiriram mais de um bilhão de itens na Amazon, economizando cerca de 70% a mais em comparação com o evento do ano anterior.

No top 10 dos produtos mais vendidos em 2023, destacaram-se:

Echo Pop; Echo Dot 5ª geração; Iphone 14; Fire TV Stick; MamyPoko Dia&Noite - Lenço Umedecido; Fire Tv Stick Lite; Whisky Chivas Regal; Kindle 11ª geração; Gin Tanqueray; Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.

Diante do desempenho positivo que a Amazon apresentou em 2023, Dakessian afirma que as expectativas para este ano são bastante elevadas, após a Black Friday ter se tornado uma 'queridinha dos brasileiros'.

"Com base nos últimos anos, nossos clientes aproveitam o evento para comprar eletrônicos e notebooks, eletrodomésticos, dispositivos Amazon, itens de beleza e cuidado pessoal, e livros", diz a executiva. "A aposta da Amazon é de oferecer a melhor experiência de compra possível e por isso estamos investindo na personalização baseada em inteligência artifical, para ajudar os clientes a navegar em nosso catálogo e encontrar os melhores itens para eles".