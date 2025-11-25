Brasil

Prisão de Bolsonaro acirra polarização no Brasil, diz André Mendonça, do STF

Ministro diz que cenário de insegurança jurídica pode se intensificar com disputa eleitoral de 2026

André Mendonça: ministro do STF afirmou que cenário de insegurança jurídica pode se intensificar com disputa eleitoral de 2026. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Mitchel Diniz
Editor de Invest

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10h02.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, afirmou nesta terça-feira, 25, que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais um ingrediente para a polarização política no Brasil.

"Gera um ambiente de competição, o que para um país como o nosso é complexo. Gera insegurança jurídica e política", disse o ministro, durante evento do banco UBS em São Paulo.

Mendonça foi indicado a ministro do Supremo por Bolsonaro, em 2021.

"Ambiente de insegurança política também gera ambiente de insegurança de investimento. E isso se adensa na iminência de um ano eleitoral", afirmou. Para Mendonça, a polarização política vai se manter no ano que vem, "agregada pelo ano eleitoral".

STF tem que ser discreto

Na avaliação de Mendonça, o papel do STF deve se assemelhar ao de um árbitro em um jogo de futebol. Ele modera, avalia o ministro, mas precisa ser discreto.

"[Quanto] mais imperceptível, melhor. Penso que não deve ser diferente no Judiciário", disse o ministro. "Eu mesmo nunca dei uma entrevista, falo apenas em eventos como este. Penso que o papel do ministro do STF é se manifestar no âmbito dos processos".

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã de sábado, 22, pela Polícia Federal. Entretanto, a detenção ainda não representa o cumprimento da pena de 27 anos e três meses imposta pela Primeira Turma do STF por tentativa de golpe de Estado. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes para garantir a ordem pública, evitar fuga e impedir novas violações das medidas impostas ao ex-presidente.

Na manhã de segunda-feira, 24, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de forma unânime manter a prisão preventiva do ex-presidente.

A prisão atual é preventiva e relacionada ao processo que apura a tentativa do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, em interferir no processo ao viajar para os Estados Unidos, e não ao início do cumprimento da condenação por tentativa de golpe de estado.

