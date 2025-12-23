Primeiro trecho do Rodoanel Norte começa a operar nesta terça-feira

Começou a operar às 6h desta terça-feira, 23, a primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo.

A construção do trecho norte foi iniciada em 2013, mas ficou paralisada por oito anos. A previsão era que a entrega ocorresse em 2016.

O trecho inaugurado liga as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias e tem como objetivo principal desafogar o trânsito da capital paulista.

Segundo o governo do estado, a expectativa é retirar cerca de 40 mil veículos por dia das marginais dos rios Pinheiros e Tietê, incluindo aproximadamente 10 mil caminhões, reduzindo o tempo de deslocamento na região metropolitana de São Paulo.

O primeiro segmento do Rodoanel Norte tem 24 quilômetros de extensão e corta os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá. Quando estiver totalmente concluído, o trecho norte terá 44 quilômetros, consolidando o anel viário como um dos eixos logísticos mais relevantes do país.

A previsão do governo estadual é entregar os 20 quilômetros restantes no próximo ano.

Obras do Rodoanel Norte começaram em 2013

As obras do Rodoanel Norte tiveram início em 2013, foram interrompidas em 2018 e retomadas em abril do ano passado. O investimento total no trecho soma R$ 3,4 bilhões, com cerca de 33% do valor financiado pelo BNDES, com recursos do governo federal.

O segmento liberado, entre os quilômetros 129 e 153, conta com três faixas de rolamento em cada sentido.

O pavimento utiliza a tecnologia SMA (Stone Mastic Asphalt), conhecido como asfalto com matriz de pedra, padrão aplicado em pistas de Fórmula 1 e em rodovias de alto desempenho ao redor do mundo. O uso do SMA aumenta a durabilidade do pavimento e a resistência ao tráfego pesado.