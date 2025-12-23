Brasil

Ramagem: Ministério da Justiça envia pedido de extradição ao Itamaraty

Ministério das Relações Exteriores deverá formalizar a solicitação junto ao governo dos Estados Unidos

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12h42.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou na segunda-feira, 22, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que encaminhou ao Itamaraty o pedido de extradição do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), atualmente foragido nos Estados Unidos.

A solicitação atende a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Com a chegada do pedido ao Ministério das Relações Exteriores, caberá agora ao Itamaraty formalizar a solicitação de extradição junto ao governo norte-americano, seguindo os trâmites previstos em acordos internacionais firmados entre os dois países.

Somente após essa etapa o processo passa a ser analisado pelas autoridades dos Estados Unidos.

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, na ação penal que julgou o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado.

O ex-deputado deixou o Brasil em setembro, atravessando a fronteira com a Guiana, e seguiu para os Estados Unidos, onde passou a residir.

*Com informações da Agência Brasil

