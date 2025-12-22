Primeiro trecho do Rodoanel Norte será entregue após 9 anos de atraso

Após nove anos de atraso, o Rodoanel Norte começa a ser entregue nesta segunda-feira, 22, às 10h. O trecho é a última parte que falta para completar o anel viário metropolitano, obra iniciada em 1998 pelo então governador Mário Covas.

Hoje, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) realiza o evento de entrega da primeira parte da obra. A via será aberta para os veículos a partir de terça-feira, 23.

Para a gestão paulista, a rodovia é vista como decisiva para reduzir o tráfego pesado na cidade de São Paulo e melhorar o trânsito em toda a região metropolitana.

A entrega desta segunda vai interligar as cidades de São Paulo, Guarulhos e Arujá.

O Trecho 1 do Rodoanel Norte tem 24 quilômetros de extensão, entre o km 129 e o km 153, e conta com pistas duplas e três faixas de rolamento por sentido.

O conjunto de obras inclui quatro túneis, que somam dois quilômetros de extensão, além de viadutos e acessos.

A segunda parte, entre a Rodovia Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, será entregue até o segundo semestre em 2026. O Trecho 2 está com cerca de 30% de execução.

Com 44 quilômetros de extensão total, a obra tem investimento total de R$ 3,4 bilhões, sendo que R$ 1,35 bilhão foi aportado pelo Governo de São Paulo e R$ 3 bilhões pela concessionária Via Appia, responsável pelo trecho.

A construção do trecho norte do Rodoanel foi iniciada em 2013, mas ficou paralisada por oito anos. A previsão era que a entrega ocorresse em 2016.

A obra foi orçada inicialmente em R$ 4,3 bilhões, mas, até 2019, já tinha consumido cerca de R$ 6,85 bilhões, o que motivou inclusive investigação por suspeitas de superfaturamento e corrupção.

Em 2019, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo (IPT-USP) identificou 1.500 falhas de engenharia e vícios na pré-licitação.

Ao tomar posse da obra, em setembro do ano passado, a Via Appia apontou que esse total de falhas passou para 5 mil com as corrosões do tempo.

O projeto contempla sete túneis duplos, 107 obras de estruturas de engenharia (pontes e viadutos), quatro paradas de cargas especiais, duas bases de atendimento ao usuário, dois postos de fiscalização e duas balanças de pesagem, além de sistemas de câmera, socorro e de apoio operacional ao longo do trecho de 44 quilômetros. Com a conclusão do trecho norte, o Rodoanel passará a contar com 175 quilômetros de extensão.

Free Flow no novo trecho

O Rodoanel Norte também contará com o sistema Free Flow, que substitui as praças tradicionais de pedágio por pórticos eletrônicos. No trecho a ser entregue, haverá dois pórticos, localizados no km 135, em Guarulhos, nos sentidos interno e externo.

O sistema permite a cobrança automática por meio de leitura de placa ou tag, elimina filas, reduz riscos de acidentes e possibilita que o motorista pague apenas pelo trecho percorrido, com prazo de até 30 dias para quitação da tarifa. Usuários com tag contam com desconto de 5%.