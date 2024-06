Inmet emite alerta de 'Perigo' para o RS; PR e SC podem ter ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “perigo” por conta do declínio da temperatura em uma faixa do Rio Grande do Sul que engloba a região metropolitana da capital Porto Alegre nesta segunda-feira. De acordo com o órgão, no período que se estende desde o fim da tarde de domingo até as 8h de terça-feira, grande parte do território gaúcho pode enfrentar quedas de temperatura superiores a 5°C.

Numa faixa territorial mais extensa, que inclui também parte considerável do Paraná — incluindo a região metropolitana de Curitiba —, o oeste catarinense e o Vale do Itajaí (SC), o declínio das temperaturas deve ser menos intenso, entre 3°C e 5°C, mas que também merece atenção. No Sul do país, essa frente fria deve provocar mínimas entre 10°C e 14°C nas capitais dos três estados da região.

Além do frio, os moradores de Santa Catarina e do Paraná também podem enfrentar entre a madrugada e o meio-dia desta segunda-feira chuvas intensas, que podem acumular 100/mm no dia, com ventos intensos de 60 km/h a 11 km/h. Segundo o Inmet, há risco de queda de granizo e o conjunto de eventos climáticos pode provocar cortes de energia, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já no Norte do país, a região mais ao Norte do Amazonas tem alerta de “perigo potencial” por conta de chuvas intensas que podem acumular até 50 mm no dia.

De acordo com a MetSul, os maiores acumulados de precipitação na semana devem seguir em Roraima e no Amapá. Chove na maioria das áreas do estado do Amazonas, mas sem acumulados expressivos.

Para o restante do país, a grande massa de ar seco e quente que atua no território nacional resultará neste início de semana em dias de sol e temperaturas acima da média histórica para esta época do ano.

No Sudeste, de acordo com a MetSul, quase toda a região terá tempo seco e sem chuva, com exceções para áreas de São Paulo mais perto da costa e próximos do Paraná. Já no Rio de Janeiro, os termômetros podem bater 35°C nesta segunda-feira.

Do Centro-Oeste vem uma boa notícia: a chuva deve retornar para algumas áreas do Mato Grosso do Sul nesta semana. O estado tem enfrentado incêndios florestais no Pantanal com números de focos de foco muito superiores à média histórica.

Já na região Nordeste, a semana que se inicia terá chuva concentrada somente junto à faixa costeira, mas sem acumulados altos na maioria das cidades. No interior do Nordeste, na região do semi-árido, o tempo seco predomina com muitos dias de sol e calor.

Veja a previsão em todas as capitais brasileiras nesta segunda-feira:

Aracaju — mínima de 24°C e máxima de 29°C

Belém — mínima de 23°C e máxima de 30°C

Belo Horizonte — mínima de 16°C e máxima de 28°C

Boa Vista — mínima de 23°C e máxima de 30°C

Brasília — mínima de 12°C e máxima de 26°C

Campo Grande — mínima de 20°C e máxima de 34°C

Cuiabá — mínima de 20°C e máxima de 36°C

Curitiba — mínima de 11°C e máxima de 27°C

Florianópolis — mínima de 14°C e máxima de 21°C

Fortaleza — mínima de 23°C e máxima de 32°C

Goiânia — mínima de 16°C e máxima de 30°C

João Pessoa — mínima de 24°C e máxima de 29°C

Macapá — mínima de 23°C e máxima de 31°C

Maceió — mínima de 22°C e máxima de 27°C

Manaus — mínima de 24°C e máxima de 35°C

Natal — mínima de 23°C e máxima de 28°C

Palmas — mínima de 20°C e máxima de 35°C

Porto Alegre — mínima de 10°C e máxima de 16°C

Porto Velho — mínima de 24°C e máxima de 37°C

Recife — mínima de 23°C e máxima de 28°C

Rio Branco — mínima de 23°C e máxima de 35°C

Rio de Janeiro — mínima de 20°C e máxima de 35°C

Salvador — mínima de 23°C e máxima de 28°C

São Luís — mínima de 26°C e máxima de 32°C

São Paulo — mínima de 15°C e máxima de 31°C

Teresina — mínima de 25°C e máxima de 32°C

Vitória — mínima de 21°C e máxima de 30°C