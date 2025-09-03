Previsão do tempo: temperatura em SP pode chegar a 29°C nesta quarta, 3

Nesta quarta-feira, 3, a cidade de São Paulo enfrentará uma elevação significativa nas temperaturas, com máxima prevista de até 29°C.

Este aumento no calor é resultado de um sistema de alta pressão que favorece a entrada de massas de ar quente na região Sudeste do Brasil.

Além disso, a predominância de céu claro ao longo do dia intensifica a radiação solar direta sobre a cidade.

Características do início da primavera

Esse cenário é característico do início da primavera, que está perto, quando o aquecimento atmosférico gradual provoca variações mais acentuadas na temperatura.

A ausência de nuvens contribui para a sensação térmica mais alta, já que a radiação solar atinge o solo sem obstáculos, elevando a temperatura do ar próximo à superfície.

Mudança no clima: de dias amenos para calor intenso

Este quadro representa uma mudança notável em relação aos dias anteriores, que foram mais amenos e com temperaturas mais amenas.

A transição para um dia mais quente reforça a importância de a população estar atenta às medidas de precaução.

Diante do aumento da temperatura, é fundamental que a população siga as recomendações de hidratação adequada e proteção contra a exposição excessiva ao sol.