O que é veranico? Entenda o fenômeno que vai aumentar a temperatura no Sudeste do Brasil

Previsão do tempo aponta aumento das temperaturas e baixa umidade em vários estados brasileiros a partir desta quarta-feira, 20

Calor: em pleno inverno, temperaturas no Sudeste devem subir com chegada do fenômeno veranico a partir desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10h51.

Um período de calor fora de época começa a se instalar no Sudeste a partir desta quarta-feira, 20. Conhecido como veranico, o fenômeno acontece mesmo no inverno e deve provocar uma forte elevação das temperaturas na região, após dias marcados por frio e instabilidades.

De acordo com informações da empresa Climatempo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o clima segue aberto e o calor tende a ganhar força ao longo do dia. 

No Estado de São Paulo, apesar da possibilidade de pancadas de chuva no litoral e no interior, grande parte do estado terá predomínio de sol e baixa umidade.

O que é o veranico?

O veranico é caracterizado por períodos de mais de quatro dias consecutivos de calor durante o inverno ou outono, com temperaturas mais altas que o normal, tempo seco e pouca precipitação. Esses eventos não são, necessariamente, considerados ondas de calor, mas marcados por temperaturas de 3 °C a 5 °C acima da média para o inverno.

Nesta temporada, o fenômeno deve durar até a próxima segunda-feira, 25.

Veranico começa nesta quarta-feira, 20, e atinge principalmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste. (Reprodução/Climatempo)

Mudanças drásticas no clima

O contraste nas temperaturas será sentido principalmente nas capitais e áreas do interior. Enquanto a madrugada ainda registra uma previsão mais amena, as tardes devem ser marcadas por calor intenso e umidade relativa do ar em níveis críticos

Segundo o portal, rajadas de vento de até 50 km/h também podem atingir o interior e o leste paulista. No entanto, em grande parte da região, o predomínio será de tempo seco e temperaturas em rápida ascensão.

Principais temperaturas e condições por região

  • Sudeste:São Paulo: tardes quentes, mas com chance de pancadas de chuva no litoral e no interior; rajadas de até 50 km/h.
    Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo: predomínio de sol, calor em elevação e baixa umidade no interior mineiro.
  • Sul:Rio Grande do Sul: chuva forte e temporais pela manhã.
    Serra Gaúcha e Catarinense: ventos podem ultrapassar 90 km/h.
  • Centro-Oeste:Mato Grosso do Sul: risco de temporais com chuva intensa, ventos e até granizo isolado.
    Mato Grosso: pancadas isoladas de chuva no noroeste e sudoeste, sem acumulados significativos.
    Goiás e Distrito Federal: tempo seco e muito quente, com baixa umidade do ar.
  • Nordeste:Alagoas e Pernambuco: chuvas moderadas 
    Bahia, sul do Piauí e Maranhão: Sol forte e calor predominam com baixa umidade.
  • Norte:Roraima, Amapá e norte do Amazonas: chuva forte
    Pará, Acre, Rondônia e Tocantins: predomínio de sol e altas temperaturas.
