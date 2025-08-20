O que é veranico? Entenda o fenômeno que vai aumentar a temperatura no Sudeste do Brasil

Um período de calor fora de época começa a se instalar no Sudeste a partir desta quarta-feira, 20. Conhecido como veranico, o fenômeno acontece mesmo no inverno e deve provocar uma forte elevação das temperaturas na região, após dias marcados por frio e instabilidades.

De acordo com informações da empresa Climatempo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o clima segue aberto e o calor tende a ganhar força ao longo do dia.

No Estado de São Paulo, apesar da possibilidade de pancadas de chuva no litoral e no interior, grande parte do estado terá predomínio de sol e baixa umidade.

O que é o veranico?

O veranico é caracterizado por períodos de mais de quatro dias consecutivos de calor durante o inverno ou outono, com temperaturas mais altas que o normal, tempo seco e pouca precipitação. Esses eventos não são, necessariamente, considerados ondas de calor, mas marcados por temperaturas de 3 °C a 5 °C acima da média para o inverno.

Nesta temporada, o fenômeno deve durar até a próxima segunda-feira, 25.

Veranico começa nesta quarta-feira, 20, e atinge principalmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste. (Reprodução/Climatempo)

Mudanças drásticas no clima

O contraste nas temperaturas será sentido principalmente nas capitais e áreas do interior. Enquanto a madrugada ainda registra uma previsão mais amena, as tardes devem ser marcadas por calor intenso e umidade relativa do ar em níveis críticos.

Segundo o portal, rajadas de vento de até 50 km/h também podem atingir o interior e o leste paulista. No entanto, em grande parte da região, o predomínio será de tempo seco e temperaturas em rápida ascensão.

Principais temperaturas e condições por região

Sudeste : São Paulo : tardes quentes, mas com chance de pancadas de chuva no litoral e no interior; rajadas de até 50 km/h.

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo : predomínio de sol, calor em elevação e baixa umidade no interior mineiro.