O que é veranico? Entenda o fenômeno que vai aumentar a temperatura no Sudeste do Brasil

Calor: em pleno inverno, temperaturas no Sudeste devem subir com chegada do fenômeno veranico a partir desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10h51.
Um período de calor fora de época começa a se instalar no Sudeste a partir desta quarta-feira, 20. Conhecido como veranico, o fenômeno acontece mesmo no inverno e deve provocar uma forte elevação das temperaturas na região, após dias marcados por frio e instabilidades.
De acordo com informações da empresa Climatempo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o clima segue aberto e o calor tende a ganhar força ao longo do dia.
No Estado de São Paulo, apesar da possibilidade de pancadas de chuva no litoral e no interior, grande parte do estado terá predomínio de sol e baixa umidade.
O veranico é caracterizado por períodos de mais de quatro dias consecutivos de calor durante o inverno ou outono, com temperaturas mais altas que o normal, tempo seco e pouca precipitação. Esses eventos não são, necessariamente, considerados ondas de calor, mas marcados por temperaturas de 3 °C a 5 °C acima da média para o inverno.
Nesta temporada, o fenômeno deve durar até a próxima segunda-feira, 25.
O contraste nas temperaturas será sentido principalmente nas capitais e áreas do interior. Enquanto a madrugada ainda registra uma previsão mais amena, as tardes devem ser marcadas por calor intenso e umidade relativa do ar em níveis críticos.
Segundo o portal, rajadas de vento de até 50 km/h também podem atingir o interior e o leste paulista. No entanto, em grande parte da região, o predomínio será de tempo seco e temperaturas em rápida ascensão.