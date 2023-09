Previsão do Tempo SP hoje, 05/09: a previsão é de chuva com influência do ciclone extratropical

Previsão do Tempo São Paulo hoje, 05/09

A previsão do tempo hoje, terça-feira, 05/09, para São Paulo, segundo o INMET, indica dia com muitas nuvens e temperatura alta, com temperatura máxima de 24º e temperatura mínima de 15ºC.

Vento: moderado com rajadas

Umidade do ar: máxima 95% e mínima 55%

Probabilidade de ocorrência de chuva

Vai chover em São Paulo hoje?

Em São Paulo, hoje tem chance de pancadas de chuva e trovoadas.

Como está a umidade do ar?

O nível de umidade do ar para São Paulo está com máxima de 95% e mínima de 55%.

Como está o vento e as nuvens em São Paulo?

Nesta terça-feira (05), é esperado um vento moderado com rajadas e muitas nuvens.

Nascer e pôr do sol

O nascer do sol será às 05:52 e o pôr do sol às 18:19. A duração do dia é de 11h e 42 minuto.

Ciclone extratropical

A previsão indica que a semana começará com chuvas na Região Sul, devido à influência de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical no oeste do Rio Grande do Sul. Surpreendentemente, esses eventos climáticos também devem ter impactos em estados mais ao norte, como Rio de Janeiro e São Paulo.