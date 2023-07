Mais velho e mais rapidamente

O Censo 2022, divulgado no fim de junho, mostrou que a população do Brasil cresceu menos na última década do que o previsto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A diferença entre projeção e realidade surpreendeu: 4,7 milhões de brasileiros a menos. O ritmo de crescimento populacional, estimado em 1,17% ao ano, foi na verdade de 0,52% nos últimos dez anos. A desaceleração não é uma exclusividade brasileira. A China entrou na era do crescimento negativo no ano passado, algo que era esperado somente em 2025, segundo dados do governo chinês. Em abril deste ano, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo, com 1,428 bilhão de habitantes, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Projeta-se que o encolhimento da população mundial começará a partir de 2088. Mas, antes de diminuir, vamos envelhecer — e rapidamente. Segundo a ONU, a Europa deve enfrentar antes de 2050 uma inversão da pirâmide etária, com mais idosos que jovens, enquanto a África sentirá o fenômeno somente no fim do século. Um planeta mais velho vai afetar drasticamente a maneira como a economia mundial funciona, alterando até mesmo os padrões de consumo — mais fraldas geriátricas vendidas do que infantis, por exemplo — e pressionando os sistemas previdenciários. A seguir, quatro gráficos que mostram o que nos espera até 2100.