Previsão do tempo hoje em São Paulo, 13 de março

Neste momento, a cidade de São Paulo enfrenta uma virada no tempo. Com a temperatura atual de 21°C, a sensação térmica se mantém em torno de 21°C, embora a umidade alta contribua para a sensação de abafamento. Chuva e trovoadas já são observadas em diversas regiões da cidade, o que caracteriza uma mudança após dias de calor intenso. O vento segue fraco, com velocidade de 2 km/h, mas a alta umidade relativa do ar, de 91%, contribui para o aumento da sensação de desconforto.

A alteração no clima está relacionada à chegada de uma nova frente fria, que traz consigo ventos de origem polar e aumento da umidade na atmosfera. Com a frente fria, a capital paulista pode esperar um resfriamento gradual, proporcionando um alívio ao calor que predominaram nos últimos dias. Em algumas áreas, as temperaturas podem cair ainda mais ao longo da tarde e da noite, com a possibilidade de chuvas isoladas.

A previsão para os próximos dias, segundo o Climatempo, aponta para uma gradual diminuição das temperaturas, mas ainda com possibilidade de chuvas intermitentes. A frente fria deve se intensificar até o fim de semana, quando o tempo ficará mais fresco e nublado.

No entanto, a umidade continuará alta, o que pode gerar picos de sensação térmica abafada, mesmo com a queda nas temperaturas. Para quem planeja atividades externas, a recomendação é ficar atento às condições do tempo e estar preparado para a mudança repentina de clima.

A sequência de chuvas também deve ser acompanhada de perto, pois pode gerar alagamentos localizados e aumentar o risco de acidentes. A Defesa Civil já alerta para os riscos associados à elevação da umidade e da intensidade das chuvas.