Temporal em SP derruba 343 árvores; 60 mil clientes da Enel seguem sem luz

A cidade de São Paulo foi fortemente atingida por uma tempestade na tarde de quarta-feira, 12, que causou alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, foram registrados 343 chamados de ocorrências de queda de árvores, sendo 7 na zona Leste, 9 na zona Norte, 6 na zona Sul e 321 na zona Centro-Oeste. A tempestade trouxe também rajadas de vento e granizo.

O relatório mais recente da Enel, divulgado nesta quinta-feira, 13, às 8h20, indica que cerca de 60,4 mil usuários seguem sem fornecimento de energia elétrica na cidade e nas demais áreas atendidas pela operadora.

A Prefeitura de São Paulo mobilizou equipes para atender às áreas afetadas. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) relatou que a cidade acumulou cerca de 10,6 mm de chuva, com rajadas de vento atingindo 61 km/h, além de granizo nas regiões do Butantã, Pinheiros e Itaquera. No entanto, os danos mais graves foram registrados na zona Centro-Oeste, onde a maior parte das quedas de árvores ocorreu.

Entre as tragédias registradas, um taxista morreu após o seu carro ser atingido por uma árvore de grandes proporções que tombou na Avenida Senador Queirós, no bairro da Sé. Outras duas pessoas ficaram feridas, e a Defesa Civil segue monitorando a situação na cidade. A queda da árvore causou uma interrupção no tráfego da região, que precisou ser isolada para a remoção dos galhos e destroços.

Além disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 42 semáforos apagados por falta de energia elétrica, o que agravou ainda mais o caos no trânsito. Outros quatro semáforos estão com falhas e quatro em amarelo intermitente. Agentes da CET foram deslocados para essas áreas para orientar os motoristas e garantir a fluidez no tráfego.

Ao longo da manhã, os danos à infraestrutura viária também causaram dificuldades no tráfego. 63 vias estão com faixas ocupadas devido à queda de árvores e galhos, incluindo trechos das avenidas Dr. Arnaldo e Tiradentes. A cidade ainda enfrenta desafios para a normalização de seus serviços essenciais, enquanto as equipes de emergência continuam trabalhando nas áreas afetadas.