Prévia da Inflação: IPCA-15 desacelera e fecha em 0,18% em outubro

Repórter
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09h02.
Última atualização em 24 de outubro de 2025 às 09h42.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em outubro em 0,18%, e ficou 0,30 ponto percentual abaixo em relação a setembro, quando o índice registrou aumento de 0,48%.
O acumulado do ano fechou o mês em 3,94%, enquanto o indicador nos últimos 12 meses caiu para 4,94%. Em outubro de 2024, o IPCA-15 havia registrado um aumento de 0,54%.
O dado veio levemente abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava um aumento de 0,25%.
O principal fator para a desaceleração do índice foi a queda na energia elétrica residencial, que passou de alta de 12,17% em setembro para -1,09% em outubro, com a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1, reduzindo o impacto do grupo Habitação, que ficou em 0,16%.
Apesar disso, o setor de Transportes (0,41%) foi o destaque, puxado pela alta dos combustíveis — etanol (3,09%), gasolina (0,99%) e óleo diesel (0,01%) — e passagens aéreas (4,39%), além de aumentos em ônibus urbano (0,32%) e metrô (0,03%).
Vestuário (0,45%) e Despesas pessoais (0,42%) também contribuíram, com altas em roupas, pacotes turísticos e ingressos para cinema, teatro e concertos.
Outros grupos, como Alimentação e bebidas (-0,02%), apresentaram leve deflação, influenciada pela queda de preços de itens como cebola (-7,65%), ovo (-3,01%) e arroz (-1,37%), enquanto frutas (2,07%) e óleo de soja (4,25%) registraram alta. No cenário regional, Goiânia teve a maior variação (1,30%), impulsionada pelos combustíveis, e Belém a menor (-0,14%), devido à queda no açaí (-6,77%) e frango inteiro (-3,55%).
|Grupo
|Variação (%)
|Impacto (p.p.)
|Setembro
|Outubro
|Setembro
|Outubro
|Índice Geral
|0,48
|0,18
|0,48
|0,18
|Alimentação e bebidas
|-0,35
|-0,02
|-0,08
|0,00
|Habitação
|3,31
|0,16
|0,50
|0,02
|Artigos de residência
|-0,16
|-0,64
|0,00
|-0,02
|Vestuário
|0,97
|0,45
|0,04
|0,02
|Transportes
|-0,25
|0,41
|-0,05
|0,08
|Saúde e cuidados pessoais
|0,36
|0,24
|0,05
|0,03
|Despesas pessoais
|0,20
|0,42
|0,02
|0,04
|Educação
|0,03
|0,09
|0,00
|0,01
|Comunicação
|-0,08
|-0,09
|0,00
|0,00
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
O cálculo do IPCA é realizado pelo IBGE e envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:
O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.
Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.
Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.
O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.
Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).
O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.