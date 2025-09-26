Aneel determina bandeira vermelha 1 para outubro e conta de luz segue com cobrança adicional

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 26, que a bandeira tarifária de outubro será a vermelha patamar 1. Isso significa que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A mudança vale para todos os usuários conectados ao Sistema Interligado Nacional, responsável pela distribuição de energia em grande parte do país.

Apesar do recuo na tarifa, a Aneel destacou que as projeções indicam volume de chuvas abaixo da média histórica, o que compromete o nível dos reservatórios. Em razão disso, será necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo de geração mais elevado.

O que são bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias foi implementado como uma forma de tornar mais visível um custo que já estava presente nas faturas de energia. A metodologia não cria novos encargos, mas indica ao consumidor o custo real da geração naquele período, permitindo eventualmente ajustar o consumo.

Antes da adoção do modelo, as variações nos custos de geração — para mais ou para menos — eram incorporadas apenas nos reajustes tarifários anuais, com correção baseada na Selic, taxa básica de juros.

Classificação das bandeiras e impacto na tarifa

Bandeira verde: geração em condições favoráveis. Não há acréscimo tarifário;

Bandeira amarela: geração menos favorável. Acréscimo de R$ 1,885 por quilowatt-hora (kWh) consumido;

Bandeira vermelha patamar 1: geração mais custosa. Acréscimo de R$ 4,463 por kWh;

Bandeira vermelha patamar 2: geração ainda mais onerosa. Acréscimo de R$ 7,877 por kWh.

Bandeiras funcionam como termômetro do custo de geração

A sinalização por cores permite ao consumidor entender, mês a mês, o cenário da geração energética e seu impacto no valor da fatura. Situações de escassez hídrica, como a atual, tendem a elevar o custo, já que exigem o uso de fontes complementares, como as térmicas.