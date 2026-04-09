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Pretto desiste de candidatura e anuncia apoio a Juliana Brizola no RS

Movimento integra articulação nacional do campo progressista para 2026 e pode levar Edegar Pretto à vice na chapa de Brizola

Eleições: União entre PT e PDT no RS rivaliza com candidatos de Leite e do PL (Instagram/Divulgação)

Eleições: União entre PT e PDT no RS rivaliza com candidatos de Leite e do PL (Instagram/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14h06.

Após o orientação e pressão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edegar Pretto, deputado estadual pela sigla, anunciou a retirada da pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul e apoio ao nome de Juliana Brizola (PDT)

O movimento reforça a estratégia do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em apostar em nomes progressistas competitivos nas disputas estaduais para fortalecer a campanha à reeleição. 

Em conversa com jornalistas após reunião com partidos que apoiavam sua candidatura, Pretto afirmou que se apresentará como uma "frente política" pela reeleição de Lula.

Ele reforçou a "excelente relação" com Brizola e disse que tem confiança que o nome do PDT tem "compromisso com o nosso Rio Grande do Sul".

A principal resistência da aliança era diretório estadual, que não queria abrir mão da cabeça de chapa pela primeira vez na eleição ao governo gaúcho. Partidos como PSOL, PCdoB, PV e Rede também defendiam o nome do petista. 

O desenho da aliança teve idas e vindas. Brizola se encontrou com Lula no Palácio do Planalto em fevereiro para pedir apoio e ofereceu a vice ao PT. Ela teria recebido um sinal positivo do presidente, mas com Pretto reafirmando a candidatura.

Além do encontro com Lula, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, havia afirmado, após reunião com Edinho Silva, presidente do PT, que o partido se comprometeu em apoiar Brizola na disputa pelo governo do Estado. 

Em carta divulgada no início desta semana, a ex-deputada estadual afirmou que tem um apoio "firme e estratégico" do governo federal.

Com a desistência, há expectativa de que Pretto seja indicado como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Juliana, para reforçar a costura política entre as legendas. 

Juliana Brizola, neta do ex-governador Leonel Brizola, é filiada ao PDT, partido fundado pelo avô. 

Brizola aparece em 2º nas pesquisas

Hoje, o principal adversário de Juliana, segundo as últimas pesquisas, é o pré-candidato do PL, o deputado federal Luciano Zucco. Os dois aparecem tecnicamente empatados em cenários de segundo turno. 

O atual governador, Eduardo Leite (PSD), tem a sua própria aposta na corrida eleitoral, com o nome de seu vice, Gabriel Souza (MDB). Até o momento, Souza aparece com percentuais abaixo de 10% nas pesquisas eleitorais.

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