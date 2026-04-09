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Gostaria de ouvir o Kassab, diz Haddad sobre eleição em SP

Petista diz ter enviado mensagem a Kassab e elogia experiência do dirigente do PSD. Nome passou a ser aventado como possível vice de Haddad

Haddad: ex-ministro elogiou Kassab (Diogo Zacarias/MF/Flickr)

Haddad: ex-ministro elogiou Kassab (Diogo Zacarias/MF/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17h23.

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quinta-feira, 9, que pretende ouvir o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre o cenário eleitoral no estado.

A declaração ocorreu em entrevista ao SBT News, na qual o ex-ministro da Fazenda destacou a experiência política do dirigente.

“Ainda não cheguei a falar com ele, mas gostaria de ouvir o Kassab. Ele tem uma visão e experiência política do estado de São Paulo”, disse Haddad.

Segundo o petista, já houve um primeiro contato. Ele afirmou que enviou uma mensagem de texto a Kassab e recebeu uma sinalização positiva para uma conversa futura.

Ao explicar o motivo da aproximação, Haddad indicou que busca compreender a atuação do atual governo estadual e as razões que levaram o PSD a apoiar a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Não quero fazer um julgamento precipitado. Eu quero ter certeza do que eu vou afirmar durante a campanha”, afirmou.

O ex-ministro também evitou falar de expectativas sobre eventuais alianças. Segundo ele, a conversa não parte de uma tentativa inicial de atrair o PSD, mas de entender o posicionamento do partido.

“Quando se começa uma conversa, é melhor não começar com grandes expectativas. Quero entender qual é a marca ou vitrine para ele achar que esse governo merece continuidade”, disse.

Disputa pelo vice amplia articulações políticas

Desde o anúncio da pré-candidatura, o entorno de Haddad avalia diferentes nomes para compor a chapa como vice. Nesse contexto, Kassab passou a ser citado como uma possibilidade, especialmente após seu afastamento político de Tarcísio.

O dirigente do PSD havia integrado a gestão estadual como secretário e, até então, mantinha ambição de ocupar o posto de vice na chapa do atual governador.

Outros nomes como a deputado federal, Tabata Amaral (PSB), o ex-ministro Márcio França (PSB), da ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira Teresa Vendramini, e o ex-ministro Roberto Rodrigues. 

Acompanhe tudo sobre:Fernando HaddadEleições 2026

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