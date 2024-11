Presidente eleito do Uruguai e Lula conversam sobre acordo Mercosul e UE: 'Estamos otimistas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratou sobre o acordo entre de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) em reunião nesta sexta-feira com o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi.

Orsi foi a Brasília para conversar com Lula no Palácio do Planalto. Ao final do encontro, o uruguaio disse que ele e Lula estão otimistas com as negociação do acordo.

"Dedicamos a maior parte da reunião para analisar a situação atual e as possibilidades que temos. Podemos dizer que somos otimistas quanto à possibilidade de continuar estreitando laços com outras regiões, principalmente Europa", declarou Orsi.

A negociação do acordo, que já é tratado há 20 anos, atualmente é de responsabilidade da Comissão Europeia.

A perspectiva de um acordo causa preocupação entre os agricultores europeus, que temem a chegada em massa de carne bovina, aves de corte ou açúcar, entre outros produtos.

Lula estará no Uruguai na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar novamente o presidente eleito e com seu mentor, o ex-presidente José "Pepe" Mujica. Na próxima semana, o acordo com União Europeia deve entrar em fase decisiva.

Com posse prevista para março de 2025, Orsi é da Frente Ampla, da centro-esquerda, que retornou ao poder depois de quatro anos em que os uruguaios tinham como mandatário Luis Alberto Lacalle Pou, de direita.

Durante a reunião, segundo o Palácio do Planalto, Orsi reforçou a importância da relação do Uruguai com o Brasil e trouxe uma mensagem de contentamento do presidente atual, Lacalle Pou, pela parceria entre os dois países, independentemente do governo eleito.

O presidente Lula lembrou da sua boa relação com diversos presidentes uruguaios, como Tabaré Vásquez e Pepe Mujica. Os dois conversaram também sobre temas das relações bilaterais e sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul.