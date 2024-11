Lula e presidente eleito do Uruguai se encontrarão amanhã em Brasília

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, viajará a Brasília para se reunir na sexta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo fontes do governo uruguaio.

Orsi reuniu-se nesta quarta-feira com o atual presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, e chegou a anunciar em entrevista coletiva que o encontro com Lula seria realizado amanhã, mas fontes do governo uruguaio informaram depois que a reunião acontecerá na sexta.

Entre os assuntos discutidos entre Orsi e Pou estavam alguns relacionados ao Mercosul e outros especificamente relacionados com o Brasil, como uma licitação para uma ponte sobre o rio Jaguarão e outra para a dragagem do canal São Gonçalo, que une a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos.

“Amanhã farei uma visita ao presidente Lula em Brasília, onde levarei como tema central a possibilidade de acelerar esse processo, porque sei que ele não avançou muito não por falta de vontade do Brasil, mas porque as circunstâncias de uma licitação às vezes fazem com que as coisas se atrasem”, declarou Orsi.

Orsi venceu o segundo turno da eleição presidencial no Uruguai no último domingo.