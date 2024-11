Setor de software e TI da China cresce 11% em 2024, se destacando na economia global

Nos primeiros dez meses de 2024, o setor de software e serviços de tecnologia da informação da China apresentou crescimento consistente, destacando-se como um dos pilares econômicos do país. As informações são do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.

A receita do setor de software aumentou de forma estável: nos primeiros 10 meses, a receita do setor de software da China atingiu RMB 11,0623 trilhões, um aumento de 11,0% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o crescimento do lucro total desacelerou, chegando a RMB 1,3357 trilhões, um aumento de 8,9% em relação ao mesmo período de 2023.

Apesar dessa desaceleração, as exportações do setor de software continuaram a melhorar, atingindo US$ 46,34 bilhões (aproximadamente RMB 335,912 bilhões), o que equivale a um aumento de 5,2% no mesmo intervalo de comparação.

Segmentos de software e serviços de tecnologia

Dentro dos diferentes segmentos do setor, a receita com produtos de software somou RMB 2,51 trilhões, um crescimento de 8% que representou 22,7% da receita total da indústria. Dentre esses produtos, os softwares industriais geraram RMB 236 bilhões, um aumento de 7,1%, enquanto os softwares básicos renderam RMB 157,4 bilhões, com crescimento de 8,8%.

O segmento de serviços de tecnologia da informação manteve um crescimento robusto de dois dígitos, atingindo RMB 7,41 trilhões em receita, um aumento de 12,2%, que correspondeu a 67% da receita total do setor. Dentro desse segmento, os serviços de nuvem e big data se destacaram, com uma receita de RMB 1,13 trilhão e um crescimento de 11,3%. O design de circuitos integrados também apresentou um bom desempenho, alcançando RMB 295,1 bilhões em receita, com crescimento de 13,8%, enquanto os serviços de plataformas de comércio eletrônico renderam RMB 1,01 trilhão, representando um aumento de 8,7%.

Desaceleração no segmento de segurança e softwares embarcados

No entanto, o segmento de produtos e serviços de segurança da informação registrou uma desaceleração no crescimento, com uma receita de RMB 173,8 bilhões, um aumento de 6,6%. Já os softwares embarcados apresentaram crescimento estável, somando RMB 961,6 bilhões em receita, com alta de 10,8%.

Desempenho positivo impulsionado por inovação

Os resultados do setor refletem um desempenho positivo impulsionado pela inovação tecnológica e pela crescente demanda interna e externa, consolidando o papel da China como uma potência global no mercado de tecnologia da informação.