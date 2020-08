Prepare-se: temperatura na cidade de São Paulo vai cair ainda mais

O frio chegou com força na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 21, mas prepare-se pois vai esfriar ainda mais. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado, 22, a máxima será de 15ºC e a mínima de apenas 7ºC.

Os termômetros começam a cair no começo da noite de sexta-feira. Os meteorologistas são cautelosos ao dar certeza, mas há a possibilidade da capital paulista registrar a temperatura mais baixa do ano. A sensação térmica pode ficar perto dos 5ºC nas regiões mais altas da cidade. Há também a previsão de chuva até domingo, 23.

A causadora de tanto frio é uma massa de ar polar que chegou ao país no começo da semana. O que chama a atenção não é tanto a capacidade em derrubar as temperaturas, mas o tamanho. Ela pega boa parte da América do Sul – até a Bolívia e o Paraguai – levando ar gelado até os estados do Norte, como Acre e de Rondônia, tradicionalmente mais quentes.

Desde a noite de quinta-feira, 19, a região Sul do Brasil já começou a registrar neve, principalmente nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Para quem gosta de calor, a boa notícia é que na próxima semana as temperaturas começam a subir gradativamente. Durante a madrugada ainda permanece frio, com mínima de 7ºC, mas ao longo do dia as temperaturas sobem, passando dos 20ºC.

Prefeitura de SP vai abrigar moradores de rua

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), informou nesta sexta-feira que a capital iniciou a Operação Baixas Temperaturas para abrigar a população em situação de rua.

Segundo o prefeito, equipes noturnas fazem o convite aos abrigos públicos quando as temperaturas caem abaixo dos 13º C. Há, porém, uma sobra de vagas: 10 mil pessoas já foram abrigadas desde maio em período noturno e 800 recusaram. Ao todo são mais de 24 mil vagas ofertadas pela capital paulista.