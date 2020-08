Neve atinge Sul do Brasil; veja fotos e vídeos do fenômeno

Nevou no Sul do Brasil. Depois de passar por um ciclone-bomba, a região enfrenta agora uma forte massa de ar frio polar no inverno.

A frente fria tem provocado chuvas, temperaturas abaixo de 0 ºC, granizo e neve, que também atinge a região Sudeste, mas em intensidade menor.

Por volta das 5 horas da madrugada desta sexta-feira, 21 de agosto, o INMET registrava temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, de -3,5ºC, e em Santa Catarina, de -8,4ºC. No Paraná, as temperaturas já chegam em 0°C.

Várias áreas da serra gaúcha e da serra catarinense registraram neve e chuva congelada, como São Francisco de Paula (RS), São Joaquim (SC), Nova Petrópolis (RS), Gramado (RS), São José dos Ausentes (RS) e Cambará do Sul (RS) e Canela (RS).

Era #neve que você estava esperando? Chegou em Canela RS, agora há pouco pic.twitter.com/wPVUDQW3hB — Mílton Jung (@miltonjung) August 21, 2020

Esta é a terceira vez que a o frio ocorre em 2020, mas a primeira com essa proporção e intensidade. Segundo o Climatempo, “dificilmente o Brasil poderá experimentar outra onda de frio como esta ainda este ano”.

A forte frente fria que entrou no Brasil também deixa o estado de São Paulo em alerta para frio intenso e chuva volumosa até domingo. A expectativa é que as temperaturas fiquem abaixo dos 10°C em praticamente todo o estado.

Há, ainda, a previsão de ressaca no litoral de SP e sul do RJ, com ondas de até 3 metros de altura nas praias. Em mar aberto a altura das ondas fica por volta de 4 metros.

Veja fotos e vídeos

A neve chegou em GRAMADO. Tu vais pra Serra Gaúcha? Ou já está lá? O Guilherme Fadanelli foi até a Região das Hortênsias e conferiu de pertinho. @sbtrs pic.twitter.com/IJWUMUnHA8 — Instagram: @lauragross (@laurangross) August 20, 2020

TEMPO | Viatura da @brigadamilitar_ coberta de neve nesta noite na Serra Gaúcha. pic.twitter.com/qcHPFNzcZN — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

TEMPO | Neve nesta noite em Cambará do Sul pelo fotógrafo @danielpillar. pic.twitter.com/feHk7jPkV2 — MetSul.com (@metsul) August 21, 2020

(Com informações do Estadão Conteúdo)