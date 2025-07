'Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário' levará cinco jovens à China

Com abrangência nacional, o prêmio selecionará os melhores universitários das regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Norte, além de um vencedor nacional.

Serão quinze finalistas, entre eles, cinco irão à China, para conhecer o sistema operacional do empreendedorismo chinês.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

O “Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário” nasce com a proposta de reconhecer, apoiar e dar visibilidade a jovens que, mesmo antes do diploma, já se destacam como empreendedores, na vanguarda de pesquisas, inovação em estágios ou em atuações em causas sociais.

“Queremos identificar universitários que realizam e sejam inspiração para toda esta nova geração de jovens. Esse é o único prêmio universitário com categorias nas 5 regiões porque acreditamos que o jovem precisa de referências regionais, próximas da sua realidade e que mostram que é possível fazer mais e ir mais longe. Nosso país com dimensões continentais só vai crescer e diminuir suas desigualdades, com talentos desenvolvendo suas realidades, de norte a sul”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

Além de visibilidade, o prêmio apoiará o desenvolvimento de carreira dos jovens selecionados. A partir de uma jornada criteriosa de seleção os semifinalistas receberão formação em liderança e terão acesso a uma comunidade para trocas e oportunidades de trabalho.

O processo identificará jovens com comprometimento acadêmico e resultados concretos. Os critérios vão além das notas, pois avaliarão a capacidade de execução, a inovação, o raciocínio lógico e a visão de futuro dos candidatos.

Os universitários, na faixa etária dos 18 a 34 anos, podem vir de qualquer universidade pública ou privada do país.

Etapas do processo seletivo:

Triagem: critérios de elegibilidade e análise inicial de projeto. Entrevista Banca Final Resultado Finalistas Evento de premiação

Serviço