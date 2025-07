China reduz impostos em RMB 636 bilhões para impulsionar setores estratégicos e inovação

A China anunciou uma redução de impostos de RMB 636,1 bilhões entre janeiro e maio de 2025, com o objetivo de apoiar a inovação tecnológica e a indústria manufatureira. Os dados foram divulgados pela Administração Tributária Estatal da China em 4 de julho.

Desse total, RMB 140,7 bilhões correspondem à redução do imposto de renda para empresas de alta tecnologia, beneficiadas pela alíquota preferencial de 15% e por políticas de estímulo a setores emergentes.

Outros RMB 415,8 bilhões foram direcionados a medidas de apoio à manufatura avançada, como o crédito adicional de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), além de isenções e reembolsos específicos para esse segmento.

Impactos nas receitas e na economia

Desde o início do ano, as autoridades tributárias têm aplicado as diretrizes de redução estrutural de tributos com foco em alcançar as empresas de forma rápida e eficaz.

A arrecadação de faturas de IVA indicou que, no mesmo período, a receita de vendas da indústria de alta tecnologia subiu 14,2% em relação ao ano anterior, superando a média nacional.

O núcleo da economia digital avançou 10%, enquanto os investimentos empresariais em tecnologias digitais cresceram 9,7%, o que reforça a integração entre a economia digital e a economia real.

Desempenho no setor manufatureiro

No setor manufatureiro, a receita de vendas aumentou 4,2% na comparação anual. Os maiores crescimentos ocorreram nas áreas de manufatura de equipamentos (9%), produtos digitais (12,1%) e alta tecnologia (12,1%).

Os segmentos de computadores e dispositivos inteligentes apresentaram altas de 21,6% e 19,4%, respectivamente.

As medidas fiscais visam fortalecer a inovação e o crescimento da economia digital, impulsionando setores-chave da China.