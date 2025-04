Prefeitura de SP faz projeção de imagens em homenagem ao Papa Francisco

A prefeitura de São Paulo homenageou o Papa Francisco na noite desta terça-feira, 22, ao projetar imagens do pontífice no Edifício Matarazzo, sede da gestão municipal, no centro histórico da cidade. A ação ocorreu às 19h. O papa morreu nesta segunda, aos 88 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e de um quadro de insuficiência cardíaca.

“Essa é mais uma forma da prefeitura homenagear Sua Santidade, o Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica e referência mundial de fé, solidariedade e diálogo inter-religioso”, disse a gestão municipal em nota enviada ao GLOBO.

Na segunda-feira (21), logo depois do anúncio do falecimento do Papa Francisco, a prefeitura decretou luto oficial de sete dias na cidade. Durante o período, a bandeira do município ficará hasteada a meio mastro em todos os prédios públicos da gestão.

Ainda em outra homenagem ao líder religioso, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou que o Centro Educacional Unificado (CEU) Imperador, em Sapopemba, na Zona Leste, receberá o nome de CEU Papa Francisco. O espaço está previsto para ser inaugurado nos próximos dias.