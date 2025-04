Velório do Papa Francisco: caixão chega à Basílica de São Pedro para início do funeral

O caixão do papa Francisco, carregado em procissão nos ombros dos funcionários papais e escoltado pela Guarda Suíça, chegou à Basílica de São Pedro, onde será colocado no Altar da Confissão para que os fiéis possam se despedir.

Os fiéis poderão visitar o local desde a manhã desta quarta-feira, 23, até sexta, 25. No sábado, será realizado o enterro, com a presença de dezenas de chefes de Estado, incluindo os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

A cerimônia de traslado do caixão começou nesta quarta-feira às 9h (hora local, 4h de Brasília) na capela da Casa Santa Marta, sua antiga residência, de onde partiu em direção à Basílica de São Pedro.

Após deixar a residência de Francisco, a procissão passou pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, cruzou o Arco dos Sinos, saiu na Praça São Pedro e entrou na Basílica do Vaticano pela porta central.

À frente do caixão estavam os cardeais presentes em Roma, cercados pelas pessoas mais próximas do pontífice, seus secretários e assistentes.

O caixão foi colocado em frente ao túmulo de São Pedro e em frente ao imponente Baldaquino de Bernini.

Antes disso, imagens do Vaticano mostraram a capela de Santa Marta, onde Francisco foi velado nas últimas horas, com os cardeais presentes em Roma sentados nos bancos aguardando o início da procissão que o levará à Basílica Vaticana.

O cardeal camerlengo, Kevin Joseph Farrell, borrifou água benta sobre o caixão e então leu: "Com grande comoção acompanhamos os restos mortais do nosso amado papa Francisco desta capela até a Basílica Vaticana, onde exerceu seu ministério como bispo da Igreja de Roma e apóstolo da Igreja Universal".

Enquanto isso, centenas de veículos de comunicação do mundo todo registram esse momento no "Braccio di Carlomagno", o terraço acima da colunata de São Pedro, e os fiéis aguardavam reunidos perto da praça para dar seu último adeus ao papa.

Dentro da basílica, bispos e cardeais, assim como funcionários do Vaticano, tomaram seus lugares para ouvir a Liturgia da Palavra, que será celebrada pelo cardeal camerlengo.

Como será o funeral do papa Francisco

O funeral do papa Francisco acontecerá no próximo sábado (26) na praça de São Pedro. Segundo a imprensa italiana, meio milhão de fiéis são esperados para o funeral, além de dezenas de chefes de Estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença com sua esposa, Janja, assim como os presidentes argentino, Javier Milei; o equatoriano, Daniel Noboa; o francês, Emmanuel Macron; os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia; o príncipe William, além dos chefes de Governo do Reino Unido, Keir Starmer, e da Alemanha, Olaf Scholz, e dirigentes das principais instituições da União Europeia.

O papa faleceu na segunda-feira, 21, aos 88 anos, vítima de um AVC quase um mês depois de ter alta após uma longa hospitalização devido a problemas respiratórios.

Apesar de seu estado de saúde frágil, no domingo ele decidiu saudar os fiéis a bordo de seu papamóvel, após sua tradicional bênção "urbi et orbi" (para a cidade e o mundo) e depois de se consultar com seu enfermeiro pessoal.

"Obrigado por me trazer de volta à praça", declarou ao fiel enfermeiro, Massimiliano Strappeti, segundo o portal oficial Vatican News.

Ao contrário de seus antecessores imediatos, Francisco escolheu a basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, como local de seu sepulcro, com uma lápide "simples", com apenas uma inscrição, "Franciscus", seu nome papal em latim.

A missa fúnebre de sábado será celebrada às 10h (5h de Brasília) na praça de São Pedro, seguida do traslado do corpo de Francisco para seu local de descanso final, a 11.000 quilômetros de seu bairro natal, Flores, em Buenos Aires.

Como será o conclave

A data do conclave, no qual 135 cardeais eleitores designarão o sucessor de Francisco, ainda não foi definida.

Segundo as normas do Vaticano, a reunião deve começar entre o 15º e o 20º dia após o falecimento, ou seja, entre 5 e 10 de maio.

Os cardeais se reunirão na Capela Sistina e realizarão quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde, exceto no primeiro dia.

As cédulas contendo os votos e as anotações feitas pelos cardeais são destruídas e queimadas pelo camerlengo, o cardeal que assume o papado interinamente.

A chaminé, que os fiéis podem ver da Praça de São Pedro, emite uma fumaça preta se ninguém ainda tiver sido escolhido. Caso contrário, uma fumaça branca produzida com produtos químicos anuncia ao mundo que "habemus papam".

Com AFP e EFE.