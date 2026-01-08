Prefeitura de SP emite alerta para chuva forte e alagamentos nesta quinta-feira

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos e transbordamentos, em razão de chuvas fortes que atingem a cidade na tarde desta quinta-feira, 8 de janeiro.

Segundo o comunicado, emitido às 15h40, foi registrado transbordamento no Córrego Três Pontes na altura da Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, na zona leste.

Imagens do radar meteorológico do CGE indicam ocorrência de chuva isolada e de forte intensidade na Zona Leste da capital. A chuva avança lentamente em bairros como Itaim Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes e São Mateus.

Há potencial para queda de granizo, rajadas de vento, alagamentos e quedas de árvores na capital paulista. Segundo o CGE, o tempo permanece instável ao longo desta quinta-feira, 8, com previsão de chuvas variando de intensidade e atuando de forma lenta e isolada até o fim da tarde.

Previsão para os próximos dias

Nesta sexta-feira, 9 de janeiro, o tempo segue firme, com céu claro e elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. As mínimas devem registrar 20°C, enquanto as máximas podem alcançar os 32°C. A umidade relativa do ar deve atingir valores próximos de 40%. No fim da tarde, há aumento de nebulosidade e retorno das condições para pancadas isoladas de chuva, informou o CGE.

No sábado, 10 de janeiro, o cenário se repete. O sol predomina desde as primeiras horas e contribui para rápida elevação das temperaturas. A mínima prevista é de 20°C, com máxima de até 32°C. A umidade relativa do ar deve atingir valores mínimos em torno de 35%. Apesar do aumento de nuvens com a chegada da brisa marítima no fim do dia, não há previsão de chuvas.

A semana termina com predomínio de sol, calor e possibilidade de pancadas de chuva no fim das tardes na capital paulista.

Medidas para enfrentar alagamentos