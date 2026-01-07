São Paulo tem regiões em estado de atenção por causa da chuva

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de atenção para alagamentos para várias regiões da cidade nesta quarta-feira, 7. Inicialmente, às 15h20, o aviso era válido apenas para as zonas leste, sul e sudeste e o entorno da Marginal Pinheiros, mas depois se estendeu para outras localidades.

Às 16h30, a Defesa Civil emitiu alerta de atenção para alagamentos também para as zonas norte, centro e oeste, além do entorno da Marginal Tietê. Às 16h50, o alerta passou a valer também para Guarulhos e cidades vizinhas. No município da Grande São Paulo, bem como nas zonas norte e leste de São Paulo, deve chover forte, com risco de raios, vento e granizo.

O Córrego Aricanduva, no cruzamento das avenidas Aricanduva e Itaquera, está na iminência de transbordar, deixando as subprefeituras de Aricanduva/Vila Formosa e Itaquera em estado de alerta. A Defesa Civil informou que o sentido Itaquera/Marginal da avenida Aricanduva está transitável.

Segundo a Defesa Civil, a previsão do tempo para o período entre terça, 6, e quinta-feira, 8, indica a permanência de um padrão típico de verão em todo o território paulista. No estado, as temperaturas variam de 19°C a 28°C na terça-feira, de 20°C a 30°C na quarta-feira e de 22°C a 31°C na quinta-feira.

As manhãs devem apresentar temperaturas mais amenas, com possibilidade de formação de névoa em áreas mais elevadas do estado, o que pode reduzir pontualmente a visibilidade. Ao longo das tardes, o aumento do calor favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento.

A Defesa Civil do Estado orienta a população a permanecer atenta às condições meteorológicas, especialmente no período da tarde e início da noite, quando há maior potencial para chuvas intensas em curto espaço de tempo. Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos, acompanhando sempre os alertas emitidos pelos canais oficiais.

Veja as temperaturas previstas para o período entre terça e quinta-feira, por região: