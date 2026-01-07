Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

São Paulo tem regiões em estado de atenção por causa da chuva

Há possibilidade de alagamentos, segundo CGE

SBT News
SBT News

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17h33.

Tudo sobreChuvas
Saiba mais

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de atenção para alagamentos para várias regiões da cidade nesta quarta-feira, 7. Inicialmente, às 15h20, o aviso era válido apenas para as zonas leste, sul e sudeste e o entorno da Marginal Pinheiros, mas depois se estendeu para outras localidades.

Às 16h30, a Defesa Civil emitiu alerta de atenção para alagamentos também para as zonas norte, centro e oeste, além do entorno da Marginal Tietê. Às 16h50, o alerta passou a valer também para Guarulhos e cidades vizinhas. No município da Grande São Paulo, bem como nas zonas norte e leste de São Paulo, deve chover forte, com risco de raios, vento e granizo.

O Córrego Aricanduva, no cruzamento das avenidas Aricanduva e Itaquera, está na iminência de transbordar, deixando as subprefeituras de Aricanduva/Vila Formosa e Itaquera em estado de alerta. A Defesa Civil informou que o sentido Itaquera/Marginal da avenida Aricanduva está transitável.

Segundo a Defesa Civil, a previsão do tempo para o período entre terça, 6, e quinta-feira, 8, indica a permanência de um padrão típico de verão em todo o território paulista. No estado, as temperaturas variam de 19°C a 28°C na terça-feira, de 20°C a 30°C na quarta-feira e de 22°C a 31°C na quinta-feira.

As manhãs devem apresentar temperaturas mais amenas, com possibilidade de formação de névoa em áreas mais elevadas do estado, o que pode reduzir pontualmente a visibilidade. Ao longo das tardes, o aumento do calor favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento.

A Defesa Civil do Estado orienta a população a permanecer atenta às condições meteorológicas, especialmente no período da tarde e início da noite, quando há maior potencial para chuvas intensas em curto espaço de tempo. Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos, acompanhando sempre os alertas emitidos pelos canais oficiais.

Veja as temperaturas previstas para o período entre terça e quinta-feira, por região:

  • Em São Paulo capital e sua região metropolitana: as mínimas oscilam entre 16°C e 19°C, enquanto as máximas podem atingir até 30°C;
  • Na região de Campinas, os termômetros marcam entre 17°C e 29°C;
  • Na região de Sorocaba, as temperaturas variam de 18°C a 29°C.
  • No litoral, a Baixada Santista apresenta temperaturas mais amenas, com máximas entre 26°C e 29°C;
  • O Vale do Paraíba, registra mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de até 29°C;
  • No interior, a região de Araraquara pode chegar aos 30°C;
  • Na região de Ribeirão Preto, as temperaturas variam entre 25°C e 29°C;
  • Na região de São José do Rio Preto, as máximas chegam a 29°C;
  • Na região de Presidente Prudente são esperadas as temperaturas mais elevadas do período, com máximas de até 31°C na quarta e quinta-feira.
Acompanhe tudo sobre:ChuvasMeteorologiaSBT News

Mais de Brasil

Governo lança rede de hospitais inteligentes e promete modernização do SUS

Luiz Marinho diz que 'há condições' para aprovação de fim da escala 6x1 antes das eleições

Bolsonaro dá entrada em hospital para realizar exames após queda

PT aciona Justiça contra políticos que ligaram partido ao narcotráfico

Mais na Exame

Economia

EUA, percepção fiscal e 2027: os riscos para a economia brasileira em 2026

ESG

Startup amazônica transformou 'praga' em tratamento para dependência química

Um conteúdo SBT News

Lula não cita Venezuela em primeiro discurso após ação dos EUA contra Maduro

Carreira

Quer ser levado a sério no trabalho? Faça o que 99% das pessoas ignoram, diz coach executiva