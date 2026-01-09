Governo de SP avança para concessão do Parque Bruno Covas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), avançou em mais uma etapa para a concessão do parque Bruno Covas.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) marcou a audiência pública para apresentar e colher sugestões para o aprimoramento do projeto de permissão de uso de área pública localizada no Novo Rio Pinheiros.



A informação foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 9.

Marcada para o dia 21 de janeiro, às 11h, a audiência será realizada em formato virtual, com transmissão pelo canal oficial do Governo de São Paulo no YouTube.

Para participação na audiência pública, os interessados poderão fazer inscrição prévia por meio de formulário disponível na página da SPI do projeto) até o dia 20 de janeiro, às 17h.

No fim de dezembro, abriu o período de consulta pública do projeto, que será finalizado em 22 de janeiro. A previsão é que o edital seja publicado nos próximos meses e o leilão ocorra até junho de 2026.

Como será a concessão do Parque Bruno Covas?

O vencedor do certame será responsável pela administração, operação, manutenção e organização das atividades do espaço.

Segundo o governo estadual, a concessão do parque tem como objetivo “assegurar a sustentabilidade operacional do parque”.

A proposta prevê a ampliação dos serviços de apoio ao uso público, opções de lazer e iniciativas de requalificação, sem cobrança de ingresso, garantindo o acesso gratuito à população e a preservação ambiental da área.

O projeto abrange um trecho de aproximadamente 8,2 quilômetros da margem oeste do Rio Pinheiros. Entre 2021 e 2024, o Parque Bruno Covas recebeu mais de 5,4 milhões de visitantes.