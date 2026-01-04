Chuvas intensas elevam número de desabrigados e afetam rodovias e serviços no litoral de SP

As fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo neste domingo, 4, ampliaram os transtornos registrados ao longo do dia, com novas interdições em rodovias, aumento no número de pessoas desabrigadas e impactos no abastecimento de água na Baixada Santista. O gabinete de crise do governo estadual segue mobilizado e monitora a situação nas cidades afetadas.

Segundo o governo de São Paulo, duas das principais ligações viárias com a Baixada Santista enfrentaram bloqueios. A Rodovia Anchieta teve interdição total no sentido capital, entre os quilômetros 54 e 51, após a queda de uma árvore na tarde deste domingo. Já a Serra Mogi-Bertioga (SP-098), que chegou a ser totalmente bloqueada pela manhã entre os quilômetros 77 e 92, passou a operar com uma faixa em cada sentido, com restrições a caminhões.

De acordo com o gabinete de crise, a remoção da árvore na Anchieta depende da atuação da concessionária de energia elétrica, a CPFL, já que houve danos à rede e interrupção no fornecimento em bairros próximos. A estimativa é de que os serviços sejam concluídos neste domingo. Enquanto isso, o tráfego no sentido capital ocorre exclusivamente pelas pistas da Imigrantes, que operam em esquema especial para atender o retorno do litoral após o feriado de Ano Novo.

A interligação Planalto permanece interditada no sentido litoral por causa de chuva intensa e neblina, segundo informações oficiais.

Na Serra Mogi-Bertioga, o fluxo foi retomado à tarde com uma faixa liberada na subida e outra na descida, permitindo a passagem de veículos leves, motos e ônibus. Caminhões seguem impedidos de circular. A concessionária Novo Litoral mantém equipes no trecho para monitoramento contínuo das condições de segurança.

Ainda segundo o governo estadual, o volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas chegou a cerca de 200 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra. Esta foi a primeira interdição da via por causa de chuvas desde o início da concessão do Lote Novo Litoral, em novembro de 2024.

As chuvas também elevaram o número de pessoas desabrigadas. Ao menos 74 moradores precisaram deixar suas casas em Mongaguá, Cubatão e Peruíbe. Em Mongaguá, 38 pessoas foram encaminhadas a um abrigo montado no Ginásio Arturzão, no bairro Balneário Litoral Paulista. Em Cubatão, 36 moradores ficaram desabrigados após o transbordamento do Rio Cubatão, conhecido como Rio Pilões, que inundou nove residências. Em Peruíbe, quatro pessoas ficaram desalojadas.

Em Ubatuba, no Litoral Norte, os volumes também foram expressivos. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) indicam que, nas últimas seis horas, o município acumulou 158 milímetros de chuva — o equivalente a cerca de 65% da média prevista para todo o mês de janeiro. Houve registros de alagamentos em vias dos bairros Perequê-Açu, Estufa I, Estufa II e em trechos da Avenida Rio Grande do Sul. Equipes da Defesa Civil municipal seguem em campo realizando vistorias e monitoramento das áreas atingidas.

No Litoral Sul, Mongaguá registrou alagamentos em diversas ruas dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Agenor de Campos, além da queda de uma estrutura metálica na região da Praça Dudu Samba. Moradores receberam alertas por meio do sistema Cell Broadcast sobre a persistência das chuvas.

No Vale do Ribeira, a cidade de Pariquera-Açu teve três quedas de árvores na Rodovia Ivo Zanella, nos quilômetros 1, 2 e 7, sentido leste. O trecho opera com interdição parcial, sem registro de vítimas. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem atuam na remoção dos obstáculos e na limpeza da pista.

Além dos impactos viários e habitacionais, as chuvas afetaram o abastecimento de água na Baixada Santista. Segundo a Sabesp, houve danos em Estações de Tratamento de Água (ETAs), comprometendo a produção e a distribuição em municípios como Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e na área continental de São Vicente.

A companhia informou que as ações técnicas para retomada da produção foram concluídas na tarde deste domingo e que os sistemas estão em processo de recuperação. A normalização gradativa do abastecimento está prevista para ocorrer até a manhã de segunda-feira, 5. Como medida preventiva, a Sabesp reforçou o fornecimento com caminhões-pipa e pediu o uso consciente da água pela população.