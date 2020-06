Prefeitura de SP autoriza reabertura do comércio de rua; veja o que abre

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), assinou, nesta terça-feira, 9, um termo de compromisso com 27 entidades representativas de imobiliárias e do comércio de rua para que elas voltem a funcionar na cidade a partir desta quarta-feira, 10. O estabelecimentos estavam fechados desde o dia 23 de março, quando o estado decretou a quarentena.

Entre as regras definidas em conjunto com o governo municipal e empresários que representam a maior parte dos lojistas da cidade está que o comércio de rua só vai poder funcionar entre as 11h e 15h. As imobiliárias podem abrir 4 horas por dia, desde que o horário de funcionamento (abertura e fechamento) não ocorra durante o horário de pico.

Também será necessário manter a capacidade de lotação máxima dos estabelecimentos em 20%, disponibilizar álcool em gel para funcionários e clientes, além de evitar aglomerações.

Podem funcionar estabelecimentos como imobiliárias, lojas de roupas, serviço de turismo, comércio da região da Rua 25 de Março, o comércio da região do Brás, da região têxtil do Bom Retiro, entre outros.

“A expectativa é que amanhã a gente consiga assinar com o setor de shopping centers para que eles possam voltar a funcionar a partir desta quinta-feira, 11. Com isso, seriam cinco setores que poderiam voltar a funcionar na cidade, a partir do momento em que nós fomos classificados na fase 2 do Plano São Paulo”, disse o prefeito em vídeo enviado à imprensa.

Na sexta-feira, 5, a prefeitura autorizou a reabertura de concessionárias de veículos e escritórios de prestação de serviço.

Apesar da reabertura, o prefeito reforçou que a quarentena continua. “A cidade está em quarentena. Nós conseguimos controlar a disseminação do vírus. Ele ainda é uma realidade a ser enfrentada. Então quero pedir à população que evite deslocamentos desnecessários, que evite aglomeração, que continue a usar máscara e álcool em gel”, disse.

A cidade de São Paulo tem 84.862 casos confirmados e 5.118 mortes por covid-19, segundo dados da prefeitura divulgados nesta terça-feira.