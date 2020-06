Cidade de SP libera abertura de concessionárias de veículos e escritórios

A cidade de São Paulo vai liberar a reabertura de concessionárias de veículos e escritórios de serviços, como advocacia e contabilidade, a partir desta sexta-feira, 5. Mas o funcionamento só será permitido por quatro horas e seguindo uma série de regras sanitárias.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou, em entrevista coletiva, que vai publicar um decreto com todas as especificações no Diário Oficial desta sexta.

A capital paulista está fase 2 do Plano São Paulo, estratégia do governo estadual que estabelece critérios para flexibilizar a quarentena. O protocolo, que está em vigor desde o dia 1º de junho, vai da fase 1, a mais restrita, até a fase 5, de volta total das atividades.

Na fase 2, estão liberados o funcionamento de centros comerciais, shoppings, concessionárias de veículos e escritórios, somente após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde. A capacidade também é reduzida a 20%.

Covas disse que recebeu 74 propostas de funcionamento e que 42 dessas eram de estabelecimentos que estão fase 2. “Mas nós já recebemos também outras 32 propostas de setores que estão das fases 3, 4 e 5”, disse.

Além da capacidade reduzida, os estabelecimentos precisam garantir que tenha uma distância de 1,5 metro entre as pessoas, disponibilizar álcool gel e o horário de entrada e de saída de funcionários não pode coincidir com os de pico. O uso de máscara permanece obrigatório, tanto para funcionários quanto para clientes.

O prefeito disse ainda que que estes protocolos são assinados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo e com os sindicatos das cidades de direito, com os sindicatos contabilistas, com os sindicatos das empresas de serviços contábeis.

Nesta quinta-feira, 4, a cidade de São Paulo registrou 72.171 casos confirmados e 4.480 óbitos de coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 na cidade está em 64%.