Prefeito de Sorocaba é afastado durante operação da Polícia Federal

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos) foi afastado durante a segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 6, pela Polícia Federal. A decisão foi expedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

A ação investiga supostas irregularidades em contratos de saúde pública de São Paulo. Segundo a PF, a prática envolve a contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela prefeitura de Sorocaba, por meio de um contrato emergencial.

Duas pessoas foram presas preventivamente durante a operação. Os agentes cumpriram mais sete mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, totalizando um valor aproximado em R$ 6,5 milhões.

"A análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em 10 de abril de 2025, permitiu identificar novas pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema", informou a PF.

Manga publicou um vídeo nas redes sociais e comentou sobre a medida da Justiça. Ele está em Brasília durante uma agenda.

"Acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente o Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, rodei o congresso, os deputados me receberam super bem, falando: 'Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí", disse o prefeito afastado.

"O que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra", completou.

Manga já afirmou anteriormente que vai se candidatar ao Senado em 2026.