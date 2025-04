PF realiza busca e apreensão contra prefeito de Sorocaba por suspeita de desvio de recursos da saúde

A Polícia Federal (PF) deflagra nesta quinta-feira, 10, uma operação que tem como um dos alvos o prefeito da cidade de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos). A informação foi divulgada pela CNN Brasil e confirmada pela EXAME.

Os agentes cumprem mandado de busca e apreensão na casa do prefeito, na cidade do interior de São Paulo.

Batizada de Copia e Cola, a investigação tem objetivo de desarticular uma suposta organização criminosa que realiza desvios de recursos públicos destinados à saúde na cidade.

Manga ganhou visibilidade nacional após viralizar com vídeos curtos nas redes sociais sobre projetos e entregas de sua gestão. Na última semana, o prefeito anunciou a pré-candidatura à presidência da República em 2026, caso o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) dispute a reeleição.



O que a PF investiga sobre o prefeito de Sorocaba

Segundo a PF, a investigação teve início em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma Organização Social (OS) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município de Sorocaba.

Os investigadores identificaram também atos de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

Mais de 100 policiais federais cumprem 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, além de um mandado de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Também foi determinado o sequestro de bens e valores em um total de até R$ 20 milhões e a proibição da Organização Social (OS) investigada de contratar com o poder público.

A PF afirma que os investigados poderão responder, de acordo com suas condutas individualizadas, pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação.