Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Prédio do Ministério da Igualdade Racial é evacuado após incêndio

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 27 pessoas precisaram ser atendidas após a ocorrência

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11h31.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 11h49.

Um incêndio atingiu a subestação de energia do prédio do Ministério da Igualdade Racial em Brasília na manhã desta quinta-feira, 25.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o prédio foi evacuado e 27 pessoas foram atendidas no local.

Uma pessoa com cerca de 60% do corpo queimado e outras duas intoxicadas por inalação de fumaça foram transportadas ao hospital.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado após uma explosão em uma subestação de energia no prédio, que provocou um princípio de incêndio. No momento do curto-circuito, um terceirizado trabalhava no local.

De acordo com os Bombeiros, a perícia foi chamada e o prédio segue isolado, com a energia desligada.

Acompanhe tudo sobre:Ministério da Igualdade RacialBrasíliaIncêndios

Mais de Brasil

Prisão de Bolsonaro acirra polarização no Brasil, diz André Mendonça, do STF

PF bloqueia R$ 22,5 milhões em operação contra fraudes na saúde

Tempestades deixam mortos, feridos e destruição no Sul e Sudeste

Condenados apresentam embargos finais no STF; veja próximos passos

Mais na Exame

Esporte

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Inteligência Artificial

Com dados de R$ 140 mi gastos em mídia, Brivia lança IA para apoiar CMOs

Future of Money

Deutsche Bank: 5 fatores derrubaram o bitcoin, e queda pode continuar

Negócios

Do campo à mesa: a queijaria artesanal paranaense que virou referência nacional