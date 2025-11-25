Prédio do Ministério da Igualdade Racial é evacuado após incêndio

Um incêndio atingiu a subestação de energia do prédio do Ministério da Igualdade Racial em Brasília na manhã desta quinta-feira, 25.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o prédio foi evacuado e 27 pessoas foram atendidas no local.

Uma pessoa com cerca de 60% do corpo queimado e outras duas intoxicadas por inalação de fumaça foram transportadas ao hospital.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado após uma explosão em uma subestação de energia no prédio, que provocou um princípio de incêndio. No momento do curto-circuito, um terceirizado trabalhava no local.

De acordo com os Bombeiros, a perícia foi chamada e o prédio segue isolado, com a energia desligada.