Incêndio em Hong Kong atinge conjunto habitacional e mata quatro; veja vídeo

Andaimes de bambu aceleram propagação do fogo em complexo com 4 mil moradores

Hong Kong: fogo em conjunto habitacional expõe riscos nos andaimes de bambu. (Yan ZHAO / AFP via Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10h08.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 10h09.

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras oito ficaram feridas nesta terça-feira, 25, após um incêndio de grande magnitude atingir um conjunto habitacional no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong.

As chamas se propagaram rapidamente pela estrutura de andaimes de bambu instalada ao redor de um dos blocos. Autoridades elevaram o nível de alerta para 4 em uma escala de 1 a 5, devido à evolução acelerada do fogo.

A polícia informou que ainda há pessoas presas no interior dos três edifícios afetados. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram uma densa coluna de fumaça e o desabamento de partes dos andaimes. Ruas próximas foram interditadas.

O incêndio começou na estrutura exterior e, inicialmente classificado como nível 1, atingiu o nível 4 às 15h34 no horário local. Moradores cobriram o rosto para evitar inalar a fumaça enquanto observavam os danos nas residências.

Mortes confirmadas e impacto na região

O diretor dos Serviços de Bombeiros, Andy Yeung Yan-kin, foi ao Hospital Príncipe de Gales acompanhar o caso de um bombeiro ferido. O balanço provisório confirmou que este bombeiro está entre os quatro mortos, junto com três residentes.

O Observatório de Hong Kong mantinha desde segunda-feira um alerta vermelho de perigo de incêndio, indicando risco extremamente alto devido à baixa umidade, ventos fortes e secura da vegetação.

O incêndio atingiu o complexo Wang Fuk Court, atualmente em processo de renovação avaliado em 330 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de R$ 225 milhões), medida contestada por moradores no ano passado. O conjunto abriga 1.984 residências e cerca de 4.000 pessoas. A Escola Pública Batista de Tai Po orientou pais e alunos a evitarem a área.

Incidentes anteriores envolvendo andaimes

Segundo a EFE, o caso reacende preocupações sobre o uso de andaimes de bambu, comuns em Hong Kong por sua leveza e baixo custo. Em outubro, um incêndio na estrutura externa da Torre Chinachem obrigou a evacuação de dezenas de pessoas e deixou quatro hospitalizadas.

As autoridades concluíram que o fogo daquela ocasião ficou restrito à fachada, apesar de materiais soltos terem sido identificados na estrutura.

Naquela situação, os trabalhos de renovação incluíam reparos externos com lonas e redes de proteção, e especialistas citaram faíscas de soldagem ou pontas de cigarro como possíveis causas.

Os episódios evidenciam vulnerabilidades recorrentes em áreas densamente povoadas, especialmente durante obras que utilizam materiais inflamáveis ou suscetíveis a ignição externa, combinadas com condições climáticas favoráveis à propagação de incêndios.

