Prazo para inscrição do Enem acaba nesta sexta-feira, 13

As inscrições para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) se encerram nesta sexta-feira, 13, às 23h59 (horário de Brasília).

Inicialmente previstas até o dia 6 de junho, as inscrições foram prorrogadas por uma semana pelo Ministério da Educação (MEC), com o intuito de ampliar a participação dos interessados.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

É importante que todos os participantes, inclusive aqueles com isenção da taxa ou justificativa de ausência na edição anterior, realizem o procedimento para garantir a participação no exame.

Detalhes sobre o pagamento e solicitações de atendimento

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, pode ser efetuado até o dia 18 de junho, através de Pix, cartão de crédito, débito em conta ou poupança.

O boleto fica disponível na Página do Participante logo após a inscrição. O MEC esclarece que a taxa de inscrição será isenta para estudantes de escolas públicas concluintes do ensino médio em 2025 e para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.

Além da inscrição, o prazo também é válido para solicitações de atendimento especializado e para quem deseja ser tratado pelo nome social em todos os documentos do exame. Essas solicitações devem ser feitas no momento da inscrição, com o envio da documentação comprobatória exigida conforme o edital.

Datas e cuidados para a prova

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. Em alguns municípios do Pará, as provas ocorrerão em datas diferenciadas.

O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil e também serve para que estudantes “treineiros” possam testar seus conhecimentos.

Por fim, o MEC alerta os candidatos para que tomem cuidado com possíveis golpes, como sites falsos que cobram taxas indevidas. Além disso, é importante verificar o local de prova com antecedência para evitar deslocamentos longos no dia do exame.