Prazo para inscrição no vestibulinho das Etecs termina nesta sexta-feira, 13

As inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) terminam nesta sexta-feira, 13. São mais de 36 mil vagas disponíveis para o segundo semestre em todo o Estado.

A oportunidade é voltada a jovens interessados em cursos técnicos.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, através do site oficial das Etecs, até o final do dia 13 de junho. É importante verificar os prazos e a documentação necessária para garantir a participação no processo seletivo.

Desafios no acesso à educação técnica

O ensino técnico tem sido uma alternativa acessível e estratégica, especialmente para jovens de baixa renda, ao oferecer uma formação que aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho.

No entanto, o acesso a esse tipo de educação enfrenta desafios. Em 2024, por exemplo, apenas 49,6% das metas de matrículas previstas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) foram atingidas. Isso se deve, em parte, à falta de orientação profissional e suporte adequado aos estudantes.

Apoio a estudantes de baixa renda

Organizações da sociedade civil têm ajudado a superar esses desafios. O Instituto Sol, na cidade de São Paulo, tem se destacado por preparar estudantes da rede pública para o vestibulinho das Etecs.

O instituto atende alunos do 9º ano, com aulas de reforço em português e matemática, focando na preparação para o vestibulinho das Etecs e provas de bolsa de estudo para escolas particulares.

O programa de preparação tem duração de cinco meses e inclui material exclusivo para ajudar os jovens a desenvolverem seu projeto de vida e alinhar objetivos pessoais e profissionais.