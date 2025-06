Enem 2025: saiba como pagar a taxa de inscrição até dia 18

Os candidatos inscritos no Enem 2025 que não receberam isenção devem pagar a taxa de inscrição até o dia 18 de junho para garantir a participação nas provas.

O valor da taxa é de R$ 85 e pode ser quitado por meio de boleto bancário, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, conforme a opção disponível no banco do candidato.

Como gerar e pagar o boleto

O boleto é gerado na Página do Participante, que é a plataforma oficial do exame.

Para pagar via Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

É importante destacar que estudantes concluintes do Ensino Médio em 2025 na rede pública estão isentos do pagamento e, portanto, não recebem boleto para pagamento.

Novos prazos e provas do Enem

O prazo para inscrições foi prorrogado até 13 de junho, mas o pagamento da taxa pode ser feito até o dia 18, conforme o novo cronograma divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Inep.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de algumas cidades do Pará que terão datas diferenciadas devido à COP30.

Confirmação de pagamento

Para garantir a participação, o candidato deve realizar a inscrição pela Página do Participante e confirmar o pagamento da taxa até o prazo final.