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Lula deve perder 5 pontos no Nordeste ante 2022, mas Sudeste pode compensar, diz analista

CEO da AtlasIntel afirma que pesquisas apontam redução da vantagem do presidente na região e diz que disputa apertada torna estados do Sudeste decisivos

Lula: avaliação de CEO da AtlasIntel é que petista deve perder até cinco pontos na região (Ricardo Stuckert/Flickr)

Lula: avaliação de CEO da AtlasIntel é que petista deve perder até cinco pontos na região (Ricardo Stuckert/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07h01.

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O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a ter um desempenho inferior no Nordeste em comparação com a eleição anterior. Segundo ele, a eventual redução da vantagem na região pode ser compensada por uma melhora no Sudeste, onde pequenas oscilações têm peso maior pelo tamanho do eleitorado.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter um desempenho pior no Nordeste nesta eleição em comparação com o ciclo anterior, segundo avaliação de Andrei Roman, CEO da AtlasIntel.

Para Roman, a diferença reduzida entre Lula e Flávio Bolsonaro torna a disputa dependente de pequenas variações regionais, especialmente nos estados do Sudeste.

Em entrevista ao programa Eleições em Pauta, da EXAME, Roman afirmou que os levantamentos eleitorais indicam um padrão comum: uma redução da vantagem de Lula no Nordeste e uma melhora relativa do desempenho do presidente no Sudeste em comparação com a eleição anterior.

“Tudo indica que o Lula terá um desempenho muito pior no Nordeste dessa vez”, afirmou Roman. Segundo ele, em alguns estados da região, a diferença em relação ao pleito anterior poderia chegar a cerca de cinco pontos percentuais, de acordo com sua análise dos cenários eleitorais.

Historicamente, candidatos petistas registram percentuais próximos de 70% na região. Em 2022, Lula registrou 69% dos votos válidos entre eleitores nordestinos.

A conta regional da eleição

Segundo Roman, uma eventual perda de parte do apoio no Nordeste não precisa ser compensada na mesma proporção no Sudeste porque a região concentra um eleitorado maior. Só nos três maiores colégios eleitorais estão 40% dos eleitores brasileiros.

“Como o tamanho do Sudeste é maior do que o do Nordeste, ele não precisa subir cinco pontos em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Ele pode subir três pontos, por exemplo, apenas. E isso já compensa a queda no Nordeste”, afirmou.

A avaliação do CEO da AtlasIntel considera a distribuição regional do eleitorado brasileiro. O Nordeste historicamente representa uma das principais bases eleitorais de Lula, enquanto o Sudeste concentra o maior contingente de eleitores do país.

Segundo Roman, a diferença inferior a um ponto percentual entre Lula e Flávio Bolsonaro nos cenários de segundo turno faz com que “qualquer estado” possa influenciar o resultado da eleição.

Por que o Nordeste entrou no centro da disputa

Roman relacionou a mudança no cenário nordestino a uma avaliação de que o governo Lula enfrenta dificuldades para ampliar apoio em alguns segmentos do eleitorado.

Ele citou fatores como mudanças na relação dos eleitores com programas sociais e uma alteração no perfil político de grupos como jovens e parte da classe média baixa.

Segundo Roman, o desafio para o governo seria transformar ações administrativas em uma conexão política mais ampla com esses segmentos.

“Nesses segmentos, o Lula, ao longo desse mandato, não conseguiu formular, em termos de retórica política, uma proposta que realmente fosse angariar apoio”, afirmou.

Campanha de Lula mira o Sudeste na reta final

Na entrevista, Roman afirmou que o movimento da campanha de Lula de concentrar agendas no Sudeste é coerente com a dinâmica apontada pelas pesquisas.

“Faz bastante sentido esse foco da campanha do Lula aqui no Sudeste na reta final”, disse.

Segundo ele, a região será importante porque uma pequena variação no desempenho dos candidatos pode alterar o equilíbrio nacional em uma disputa apertada.

Roman afirmou que a eleição deve ser definida pela capacidade dos candidatos de converter suas vantagens regionais em votos no resultado nacional.

Perguntas frequentes

O que Andrei Roman disse sobre Lula no Nordeste? ＋

O CEO da AtlasIntel afirmou que “tudo indica” que Lula terá desempenho pior no Nordeste em comparação com a eleição anterior.

Roman disse que Lula perderá o Nordeste? ＋

Não. A declaração de Roman se refere a uma redução da vantagem de Lula na região, segundo a análise dele dos cenários eleitorais.

Por que o Sudeste ganhou importância na análise de Roman? ＋

Segundo ele, o Sudeste possui um eleitorado maior e pequenas mudanças de desempenho na região podem compensar variações em outras áreas do país.

Qual é a relação entre Nordeste e Sudeste na eleição? ＋

Roman avaliou que uma eventual redução da vantagem de Lula no Nordeste poderia ser compensada por melhora de desempenho no Sudeste, onde há mais eleitores.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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