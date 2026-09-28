Lula deve perder 5 pontos no Nordeste ante 2022, mas Sudeste pode compensar, diz analista

RESUMO ＋ O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a ter um desempenho inferior no Nordeste em comparação com a eleição anterior. Segundo ele, a eventual redução da vantagem na região pode ser compensada por uma melhora no Sudeste, onde pequenas oscilações têm peso maior pelo tamanho do eleitorado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter um desempenho pior no Nordeste nesta eleição em comparação com o ciclo anterior, segundo avaliação de Andrei Roman, CEO da AtlasIntel.

Para Roman, a diferença reduzida entre Lula e Flávio Bolsonaro torna a disputa dependente de pequenas variações regionais, especialmente nos estados do Sudeste.

Em entrevista ao programa Eleições em Pauta, da EXAME, Roman afirmou que os levantamentos eleitorais indicam um padrão comum: uma redução da vantagem de Lula no Nordeste e uma melhora relativa do desempenho do presidente no Sudeste em comparação com a eleição anterior.

“Tudo indica que o Lula terá um desempenho muito pior no Nordeste dessa vez”, afirmou Roman. Segundo ele, em alguns estados da região, a diferença em relação ao pleito anterior poderia chegar a cerca de cinco pontos percentuais, de acordo com sua análise dos cenários eleitorais.

Historicamente, candidatos petistas registram percentuais próximos de 70% na região. Em 2022, Lula registrou 69% dos votos válidos entre eleitores nordestinos.

A conta regional da eleição

Segundo Roman, uma eventual perda de parte do apoio no Nordeste não precisa ser compensada na mesma proporção no Sudeste porque a região concentra um eleitorado maior. Só nos três maiores colégios eleitorais estão 40% dos eleitores brasileiros.

“Como o tamanho do Sudeste é maior do que o do Nordeste, ele não precisa subir cinco pontos em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Ele pode subir três pontos, por exemplo, apenas. E isso já compensa a queda no Nordeste”, afirmou.

A avaliação do CEO da AtlasIntel considera a distribuição regional do eleitorado brasileiro. O Nordeste historicamente representa uma das principais bases eleitorais de Lula, enquanto o Sudeste concentra o maior contingente de eleitores do país.

Segundo Roman, a diferença inferior a um ponto percentual entre Lula e Flávio Bolsonaro nos cenários de segundo turno faz com que “qualquer estado” possa influenciar o resultado da eleição.

Por que o Nordeste entrou no centro da disputa

Roman relacionou a mudança no cenário nordestino a uma avaliação de que o governo Lula enfrenta dificuldades para ampliar apoio em alguns segmentos do eleitorado.

Ele citou fatores como mudanças na relação dos eleitores com programas sociais e uma alteração no perfil político de grupos como jovens e parte da classe média baixa.

Segundo Roman, o desafio para o governo seria transformar ações administrativas em uma conexão política mais ampla com esses segmentos.

“Nesses segmentos, o Lula, ao longo desse mandato, não conseguiu formular, em termos de retórica política, uma proposta que realmente fosse angariar apoio”, afirmou.

Campanha de Lula mira o Sudeste na reta final

Na entrevista, Roman afirmou que o movimento da campanha de Lula de concentrar agendas no Sudeste é coerente com a dinâmica apontada pelas pesquisas.

“Faz bastante sentido esse foco da campanha do Lula aqui no Sudeste na reta final”, disse.

Segundo ele, a região será importante porque uma pequena variação no desempenho dos candidatos pode alterar o equilíbrio nacional em uma disputa apertada.

Roman afirmou que a eleição deve ser definida pela capacidade dos candidatos de converter suas vantagens regionais em votos no resultado nacional.