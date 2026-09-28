O dia em que eu parei de aceitar tudo

Lembro bem do dia em que isso ficou claro para mim. Eu havia terminado uma semana intensa, daquelas em que você faz mil coisas, fala com meio mundo, resolve problemas, apaga incêndios, e mesmo assim termina com a sensação de que não fez nada. No sábado de manhã, eu acordei cansado, peguei o celular quase no automático e vi uma lista de mensagens que parecia não ter fim. E aí veio um pensamento incômodo: não estava sem tempo; estava sem controle.

O curioso é que eu não cheguei ali por falta de disciplina. Cheguei por excesso de “sim”.

Sim para reunião que não precisava da minha presença.

Sim para conversa de 1h que poderia ter sido resolvida em 10 min.

Sim para a urgência que era ansiedade de outra pessoa.

Sim para o favor que eu aceitei por impulso, só para não criar conflito.

A gente aprende cedo que ser disponível é uma virtude. E, em muitos momentos, é mesmo. Só que existe uma diferença enorme entre ser disponível e ser sugado. E quase ninguém te avisa quando você cruza essa linha. Você descobre quando começa a perder o que é mais básico: paciência, foco, presença em casa eprazer nas coisas simples.

Eu trabalho com um mercado em que as pessoas valorizam liberdade. E, convivendo com esse universo, percebi uma coisa que vale para qualquer executivo: quem tem mais sucesso não é quem tem a agenda mais cheia, mas quem sabe dizer não para as coisas certas.

Isso não é grosseria. Também não é frieza. É clareza. E clareza, no mundo real, é um ato de respeito: com você, com o seu time, com a sua família e até com quem está pedindo.

O que mudou naquele dia não foi um plano mirabolante. Foi uma decisão simples: eu parei de aceitar coisas no impulso.

Comecei a responder menos no calor do momento e mais com um segundo pensamento. Passei a usar uma pergunta que virou um filtro mental: “se eu disser sim, o que eu estou cancelando?”

Porque todo “sim” cancela alguma coisa. Às vezes cancela uma hora de treino. Às vezes cancela um jantar em paz. Às vezes cancela a sua melhor hora do dia, aquela em que você pensa com mais clareza. Às vezes cancela a chance de resolver um problema importante com calma, porque você gastou energia com dez problemas pequenos.

Outra coisa que me ajudou foi separar pedidos em três categorias bem práticas:

1) O que é realmente urgente

Há situações que não podem ser adiadas., ok. Mas precisam ser exceção, não rotina.

2) O que é importante, mas pode esperar

Aqui mora a maturidade. Se você trata tudo como urgente, nada mais é prioridade.

3) O que não é seu

Essa é a mais difícil. Porque envolve ego. A gente gosta de ser necessário. Só que ser necessário o tempo todo é um péssimo sinal. Para você e para a empresa. Aprenda e confiar no seu time.

Eu também aprendi a dizer não de um jeito que não cria novela. Em vez de justificar demais, eu passei a ser direto e educado: “não vou conseguir”, “não faz sentido eu estar”, “vamos resolver assim”. Quanto mais você explica, mais você abre espaço para negociação. E tem pedido que não precisa de negociação. Precisa de decisão.

Com o tempo, uma coisa ficou evidente: quando você para de aceitar tudo, você começa a escolher melhor. E quando você escolhe melhor, você trabalha melhor.

Você passa a entrar nas conversas certas com a cabeça limpa.

Você faz as reuniões que realmente movem o ponteiro.

Você volta a ter energia para criar, e não só reagir.

Você volta a ser alguém agradável de estar perto. Parece detalhe, mas não é.

Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, porque ela é simples e brutal: “Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer.” Eu demorei para entender isso de verdade. Eu achava que foco era uma questão de disciplina. Hoje eu acho que foco é uma questão de coragem. Coragem de recusar.

E não é que sua vida vai virar um spa. O mundo continua pedindo sua atenção. O trabalho continua exigindo. Só que você deixa de viver com a sensação de que está sempre devendo. E isso muda tudo.

Se você quiser um exercício prático para essa semana, escolha um “sim” automático e transforme em “não”. Um só. Pode ser uma reunião, um favor, uma conversa que vai te consumir. E observe o que acontece. Em geral, nada desmorona. O mundo não acaba. E, de repente, você ganha uma coisa rara: um espaço vazio na agenda. Um espaço que, pela primeira vez em muito tempo, é seu.

E é aí que você começa a recuperar o controle.