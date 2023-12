Porto Alegre tem sensação térmica de 47º; veja as cidades que sofrem com calor neste sábado

A onda de calor que atinge o Brasil deixar o fim de semana quente em várias cidades. Neste sábado, 16, segundo informações do serviço de clima da EXAME, Porto Alegre registra 37º, com sensação térmica que chega a 45º. Cuiabá, onde o calor intenso também já era previsto, chega à máxima de 40º e sensação térmica de 43º. Já em Campo Grande a máxima é de 38º com sensação de 39º.

São Paulo e Rio de Janeiro registram 32º com sensação térmica de 37º; Curitiba marca 32º e a sensação térmica é de 34º e Belo Horizonte registra 32º de máxima e sensação térmica de 35º. Já capitais do Nordeste, Teresina e Salvador marcam quase 40º de sensação térmica.

Na sexta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para quinze estados brasileiros e o Distrito Federal. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não apenas aos desvios de temperatura absolutos. O aviso é válido até o próximo domingo, 17.

Na semana, a capital gaúcha já havia batido níveis recordes de temperatura, chegando a 35,6ºC na quinta-feira. No domingo, a previsão aponta para temperaturas recordes em Porto Alegre, com o calor predominando em todo o estado. Espera-se fortes pancadas de chuva em Uruguaiana, Santa Maria e na região sul do estado, enquanto o restante do Rio Grande do Sul permanece sob tempo estável. A população deve estar atenta às condições climáticas divergentes e se preparar para as possíveis adversidades.

Por que o Brasil enfrenta mais uma onda de calor?

Segundo o Imet, uma massa de ar quente ganhou força em grande parte do centro-sul do Brasil. O fenômeno, além de elevar as temperaturas, reduz a umidade, a nebulosidade e as condições de chuva, sobretudo para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Sul.

O Inmet considera que uma região enfrenta onda de calor quando a temperatura fica cinco graus celsius acima da média por um período entre três e cinco dias.

