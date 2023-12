Porto Alegre deve registrar sensação térmica de 46ºC no final de semana; veja previsão

A onda de calor que atinge o Brasil nesta semana deve elevar ainda mais as temperaturas a partir desta sexta-feira, 15, com os termômetros superando 40ºC no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Quinze estados brasileiros e o Distrito Federal estão com alerta laranja de perigo com risco à saúde aos moradores. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não apenas aos desvios de temperatura absolutos. O aviso é válido até o próximo domingo, 17.

Onda de calor: confira a previsão do tempo para a sua cidade

A capital gaúcha bateu níveis recordes de temperatura nesta semana, chegando a 35,6ºC na quinta-feira, com possibilidade de bater 40ºC no domingo, 17, com sensação térmica de até 46ºC. Esta pode ser a maior temperatura já registrada na história da capital para um dia de dezembro. O Inmet alertou a população sobre os riscos à saúde com um aviso de 'perigo' relacionado ao calor.

"Está insuportável", afirmou a comunicadora Maiara Dallagnol. "Apesar de ainda estarmos num período bastante chuvoso, o calor parece que está pior do que nos outros anos, mais forte. Para quem não tem ar-condocionado, que é meu caso, é preocupante".

Previsão do tempo em Porto Alegre

A sexta-feira, 15, promete instabilidade climática em grande parte do Rio Grande do Sul, conforme o Climatempo. A previsão destaca a iminência de fortes pancadas de chuva e raios, concentradas principalmente no período da tarde. Excepcionalmente, a região noroeste do estado permanecerá com tempo firme, enquanto as chuvas mais intensas devem atingir a região metropolitana de Porto Alegre, Bagé e a região central.

No sábado, 16, as condições climáticas se estabilizam em diversas regiões, incluindo noroeste, sul, litoral e região metropolitana de Porto Alegre, com a possibilidade de chuvas rápidas. Entretanto, Uruguaiana e a Serra terão um aumento no volume de chuvas.

No domingo, a previsão aponta para temperaturas recordes em Porto Alegre, com o calor predominando em todo o estado. Espera-se fortes pancadas de chuva em Uruguaiana, Santa Maria e na região sul do estado, enquanto o restante do Rio Grande do Sul permanece sob tempo estável. A população deve estar atenta às condições climáticas divergentes e se preparar para as possíveis adversidades.

Previsão do tempo em Porto Alegre

Por que o Brasil enfrenta mais uma onda de calor?

Segundo o Imet, uma massa de ar quente ganhou força em grande parte do centro-sul do Brasil. O fenômeno, além de elevar as temperaturas, reduz a umidade, a nebulosidade e as condições de chuva, sobretudo para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Sul.

O Inmet considera que uma região enfrenta onda de calor quando a temperatura fica cinco graus celsius acima da média por um período entre três e cinco dias.

Vem aí o verão mais quente da história? Veja quando começa a estação e o que esperar

Temporais isolados e rajadas de vento após onda de calor

Nos próximos dias, com o aumento das temperaturas e a presença de umidade ao longo da atmosfera é comum a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, granizo e chuva localmente forte, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No domingo, 17, com a aproximação de uma frente fria, é esperado o pico do calor durante a tarde na maioria das regiões, com a influência do vento quente e úmido de noroeste, que vai favorecer a ocorrência de temporais em grande parte do Sul do Brasil.

Na segunda-feira, 18, com o deslocamento da frente fria, aumento de umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste, as temperaturas sofrem acentuado declínio, especialmente na região Sul, cessando a onda de calor, e, inclusive, trazendo temperaturas amenas para esta época do ano.

(Com informações da Agência O Globo)