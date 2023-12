Veja quais foram as capitais mais quentes no último dia de onda de calor

Neste domingo, 17, que marca o fim do alerta de onda de calor pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cinco capitais com as temperaturas máximas mais altas foram Cuiabá, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande e Rio, todas acima dos 36ºC. Segundo os dados das estações automáticas do instituto, apenas Rio Branco e Manaus tiveram máximas abaixo dos 30ºC.

As estações automáticas do Inmet não funcionam apenas em Natal, Recife, São Paulo e Curitiba. Portanto, das 22 capitais monitoradas, 20 superaram os 30ºC como temperatura máxima. Manaus e Rio Branco atingiram 28.5º e 27.4º, respectivamente

Confira as máximas de cada capital neste domingo (17):

ARACAJU: 30.7°C

BELEM: 33.7°C

BELO HORIZONTE: 31.0°C

BOA VISTA: 34.7°C

BRASILIA: 32.2°C

CAMPO GRANDE: 36.4°C

CUIABA: 39.8°C

FLORIANOPOLIS: 30.8°C

FORTALEZA: 31.9°C

GOIÂNIA: 37.1°C

JOAO PESSOA: 32.8°C

MACAPA: 34.1°C

MACEIÓ: 31.0°C

MANAUS: 28.4°C

PALMAS: 36.1°C

PORTO ALEGRE: 38.4°C

PORTO VELHO: 32.6°C

RIO BRANCO: 27.5°C

RIO DE JANEIRO: 36.2°C

SALVADOR: 32.2°C

SAO LUIS: 30.9°C

TERESINA: 35.3°C

VITORIA: 31.3°C

Os últimos dias foram marcados pelas altas temperaturas. Para esta segunda-feira (18), com o aumento de umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste, a previsão é que as temperaturas sofram um declínio acentuado, especialmente na região Sul, por influência de uma frente fria que transita entre as fronteiras do Uruguai e da Argentina. A partir de terça-feira (19), as temperaturas devem se manter mais amenas para esta época do ano.

Com expectativa de temperaturas até 5° C acima da média, a nova onda de calor fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta de perigo. Os estados afetados são Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A situação deve atingir ainda 3.352 municípios até domingo.