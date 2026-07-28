Vai financiar moto pelo Move Motoapp? Veja os cuidados para não transformar o crédito em dívida

Entregadores de aplicativo, motoboys e mototaxistas já podem solicitar, desde segunda-feira, 27, financiamento para comprar motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas pelo programa Move Brasil Entregadores e Motoapp do governo federal.

A proposta é permitir a troca de veículos antigos por modelos novos, de fabricação nacional, com condições de crédito melhores do que as encontradas hoje no mercado.

O crédito, porém, não está liberado para qualquer profissional. Só pode pedir financiamento quem já concluiu o cadastro no programa e teve a elegibilidade confirmada, etapas feitas pela conta Gov.br.

Com a porta aberta para o financiamento, a EXAME conversou com planejadores financeiros, que recomendam cautela antes de assinar o contrato.

Quanto da renda comprometer?

Para Alberto Ajzental, professor de economia da FGV, o comprometimento de renda é o primeiro ponto de atenção em qualquer financiamento. Segundo ele, o ideal é não destinar mais de 5% da renda para o pagamento de um carro, por exemplo, mas, como a moto é instrumento de trabalho, esse limite pode chegar a 10%.

"É preciso buscar o menor prazo possível de pagamento. Quanto mais longo o financiamento, maior o valor pago em juros, além do risco de imprevistos ao longo do caminho", diz Ajzental.

Já Henrique Soares, planejador financeiro da Planejar, não trabalha com um percentual fixo. Para ele, o comprometimento de renda depende da realidade de cada trabalhador, mas, de forma geral, quanto menor esse percentual, maior a capacidade de lidar com imprevistos e com meses de faturamento mais fraco.

"De maneira geral, quanto menor o comprometimento da renda com dívidas, maior tende a ser a capacidade de lidar com imprevistos e até mesmo com períodos de menor faturamento", diz.

Olhar além da parcela

Um dos erros mais comuns, segundo Soares, é focar apenas no valor da parcela e ignorar o custo total da operação. Antes de assinar, o trabalhador deve verificar o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento, indicador que reúne juros, taxas e demais encargos da operação e comparar propostas de diferentes instituições.

Ajzental reforça o mesmo ponto. Ao fechar o contrato, o entregador precisa saber exatamente quanto ganha, quais despesas da casa estão sob sua responsabilidade e quanto da renda já é destinado a moradia e alimentação. "Sem esse 'raio-x' das finanças pessoais, fica difícil definir quanto cabe na parcela do financiamento", diz.

Renda variável pesa na aprovação

Segundo Soares, bancos e financeiras avaliam histórico de crédito, capacidade de pagamento e regularidade da renda na hora de aprovar o crédito, mesmo sem vínculo empregatício, quem comprova estabilidade nos recebimentos tende a ter mais chances de aprovação. A renda variável, comum entre entregadores, pode aumentar a percepção de risco da instituição financeira.

Para reduzir esse efeito, ele recomenda manter um histórico de recebimentos, movimentar a conta com regularidade e pedir um financiamento compatível com a renda média, não com os meses de pico.

Também ajudam:

manter o nome sem restrições,

organizar a documentação

evitar atrasos em pagamentos.

Ajzental acrescenta que quanto mais tempo de atuação o entregador conseguir comprovar, e quanto menor o comprometimento de renda pedido, menor o risco de o crédito ser negado. Ter uma poupança também pesa a favor.

Relacionamento bancário e organização financeira

Como o processo de aprovação do crédito costuma levar entre 30 e 40 dias, é recomendado manter relacionamento com a instituição financeira, com histórico bancário construído ao longo do tempo. Ajzental acrescenta que ter dinheiro guardado nessa mesma instituição pode ajudar.

Já Soares recomenda começar a organização financeira alguns meses antes de pedir o crédito, tempo suficiente para regularizar pendências, organizar documentos e acompanhar a própria renda.

Para os dois especialistas, o recado final é o mesmo: o entregador precisa se planejar como se fosse uma empresa. "Quem depende do próprio trabalho para gerar renda deve se planejar, manter poupança e entender que administra um pequeno negócio", afirma Ajzental.

Soares reforça que o financiamento deve contribuir para aumentar a capacidade de geração de renda e não se tornar um novo problema financeiro.

Despesas não podem ficar de fora da conta

Segundo Soares, além da parcela, o entregador costuma esquecer de incluir no orçamento gastos com combustível, manutenção, pneus, seguro, IPVA, licenciamento, equipamentos de proteção e eventuais reparos — custos que fazem parte da atividade e também precisam entrar no planejamento.

Sazonalidade e reserva de emergência

Ajzental chama atenção para a sazonalidade da receita. Mesmo quando o trabalhador não tem renda fixa, as despesas continuam batendo à porta, não há férias remuneradas nem afastamento pago em caso de acidente. Por isso, defende que o entregador reserve recursos para os períodos sem renda.

Soares recomenda calcular a parcela com base em uma renda mais conservadora, e não nos meses de maior faturamento, para reduzir o risco de dificuldades no pagamento durante períodos de baixa demanda.

Vale a pena dar entrada?

Financiar 100% do valor do veículo pode ser um erro quando compromete demais o orçamento ou impede a formação de reserva financeira, avalia Soares. Dar uma entrada, quando possível, reduz o valor financiado e o custo total da operação.

Tudo sobre o programa

Quem pode entrar

O Move Brasil é voltado para motociclistas e ciclistas cadastrados em aplicativos de transporte ou entrega, e profissionais com carteira assinada (CLT) no mesmo setor.

Para quem trabalha por aplicativo, é preciso ter pelo menos seis meses de cadastro na plataforma e ter feito no mínimo 100 corridas ou entregas. Já os celetistas precisam comprovar, no mínimo, seis meses de vínculo empregatício na mesma empresa. Em ambos os casos, é exigida Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, para motos.

O que pode ser financiado

O programa cobre a compra de ciclomotores, motonetas e motocicletas flex de até 165 cilindradas fabricadas no país, além de versões elétricas de até 7.500 W, desde que produzidas no Brasil ou com projeto de investimento para produção nacional. Bicicletas elétricas de até 1.000 W também entram na lista. Só é possível financiar veículos zero-quilômetro: usados ficam de fora.

Não há teto de valor definido para as motos elegíveis, mas cada CPF só pode financiar um veículo.

Condições de crédito

As condições anunciadas pelo governo incluem financiamento de 100% do valor do veículo, sem necessidade de entrada, com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado, ainda a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional.

O prazo é de 48 meses, com carência de dois meses antes do início dos pagamentos, e inclui seguro prestamista. Para reduzir o risco das instituições financeiras, o programa usa o Fundo Garantidor de Operações (FGO), com cobertura de 50% da carteira de crédito e de 100% em cada operação individual.

Como funciona o processo

O acesso ao crédito segue três etapas. A primeira, o cadastro na plataforma gov.br/movebrasil, começou em 15 de junho. Em até cinco dias úteis após o cadastro, o profissional recebe a resposta sobre sua elegibilidade, por mensagem na caixa postal do gov.br e também por WhatsApp.

Só depois de confirmado é que ele pode procurar um banco participante para negociar o financiamento, etapa que começou em 27 de julho.

Não é necessário apresentar documentos adicionais: as informações usadas na análise vêm do próprio cadastro na conta gov.br, mediante autorização de uso de dados.

A verificação de que o profissional realmente atua como motorista ou entregador é feita pelas próprias plataformas de aplicativo, que repassam ao governo e aos bancos a lista de quem cumpre os requisitos de tempo e volume de corridas.

A análise de crédito, porém, continua sendo prerrogativa de cada banco. Pendências no CPF, como restrições no Serasa, podem pesar na decisão, por isso o programa recomenda que o trabalhador regularize possíveis pendências financeiras antes de solicitar o financiamento.

Linha para empresas

O Move Brasil também prevê uma linha voltada a empresas, mas com o objetivo de financiar a expansão de pontos de recarga e troca de baterias para motos elétricas, item considerado essencial para viabilizar a adoção em maior escala desses veículos nas grandes cidades.

A linha pode cobrir baterias, postos de troca, sistemas de recarga e capital de giro associado, este limitado a 30% do valor investido. As condições finais dessa modalidade para pessoa jurídica ainda serão definidas em portaria do Ministério da Fazenda.

Diferente da linha para trabalhadores, a compra de motos zero-quilômetro pelo programa é exclusiva para pessoa física, empresas não podem usar o Move Brasil para adquirir veículos.